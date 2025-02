Dermatology & Laser Center of Chapel Hill

Verruca vulgaris ist die gewöhnliche Warze.

Verrucae vulgaris sind häufig vorkommende Warzen, die durch eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus verursacht werden. Solche Warzen können überall auf der Haut rund um die Nägel entstehen und sie treten häufig auf dem Nagelhäutchen (der Haut an der Nagelbasis) und manchmal unter dem Nagel auf. Warzen, die die Nagelhaut betreffen, können das Nagelwachstum beeinträchtigen und zu einer Nagelverformung führen. Diese treten häufiger bei Menschen auf, die kleine Wunden oder ein Trauma um die Nägel herum haben, z. B. bei Menschen, die an ihren Nägeln kauen oder in Berufen arbeiten, bei denen ihre Hände ständig Wasser ausgesetzt sind. Beim Nägelkauen (Onychophagie) kann diese Infektion von Nagel zu Nagel oder vom Nagel auf die Haut übertragen werden, z. B. auf die Lippenränder.

Warzen in diesen Bereichen sind besonders schwer zu behandeln. Vereisen (Kryotherapie) mit flüssigem Stickstoff könnte wirksam sein. Manchmal werden Salizylsäure, Imiquimod, 5-Fluoruracil oder Tretinoin auch auf die Warze aufgetragen, insbesondere wenn Warzen resistent gegen eine Behandlung sind.