Eine akute Paronychie ist eine bakterielle Infektion der Nagelfalte.

Bei akuter Paronychie dringen Bakterien (normalerweise Staphylococcus aureus oder Streptokokken) über einen Bruch in die Haut ein, der durch einen Niednagel, ein Trauma der Nagelfalz (der Spalte, in der harte Haut die Ränder des Nagels überlappt), einen Verlust der Nagelhaut (Haut an der Nagelbasis) oder eine chronische Reizung (wie durch heißes Wasser oder Waschmittel) hervorgerufen wurde. Akute Paronychie tritt häufiger bei Menschen auf, die auf ihren Fingern kauen oder daran saugen. An den Zehen geht die Infektion häufig von einem eingewachsenen Zehennagel aus. Bestimmte neue Medikamente zur Behandlung von Krebs oder zur Unterdrückung des Immunsystems (beispielsweise nach einer Organtransplantation) scheinen ebenso manchmal eine akute Paronychie zu verursachen, zum Beispiel Gefitinib, Erlotinib, Sirolimus, Everolimus, Vemurafenib, Dabrafenib und verwandte Wirkstoffe.

In der Regel verläuft die Krankheit akut, eine chronische Paronychie ist aber auch möglich.

Akute Paronychie entwickelt sich entlang den Nagelrändern (an den Seiten und der Basis der Nagelfalte). Über einen Zeitraum von Stunden bis Tagen entwickeln sich bei Personen mit einer akuten Paronychie Schmerzen, Hitzegefühl, Rötung und Schwellungen. Eiter sammelt sich gewöhnlich unter der Haut entlang der Nagelfalz und manchmal unter dem Nagel an. In seltenen Fällen, hauptsächlich bei Diabetikern und Personen mit anderen Krankheiten, die die Blutzirkulation im Fuß einschränken, kann die Infektion bis tief in den Finger oder den Zeh hineinreichen und die Finger oder die Zehen, in extremen Fällen sogar die Gliedmaßen gefährden.

Akute Paronychie an einem Finger Einzelheiten ausblenden Auf diesem Foto sind Anzeichen einer akuten Paronychie zu sehen, darunter eine Rötung hauptsächlich an einer Seite des Fingers direkt hinter dem Nagel sowie Eiter auf der anderen Seite. DR. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Die Diagnose einer akuten Paronychie wird anhand der Untersuchung des erkrankten Fingers oder Zehs gestellt.