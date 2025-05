Wucherungen und Fehlbildungen der Gefäße – ein Überblick

Dartmouth Geisel School of Medicine

Wucherungen und Fehlbildungen der Gefäße (Angiome) sind Ansammlungen ungewöhnlich dichter Blut- oder Lymphgefäße in oder unter der Haut, die rote oder purpurne Hautverfärbungen verursachen.

Viele Wucherungen und Fehlbildungen der Gefäße treten bei der Geburt oder kurz danach auf.

Ihre Diagnose stützt sich in der Regel auf ihr typisches Erscheinungsbild.

Die Behandlung hängt vom Typ der vorliegenden Wucherung oder Fehlbildung ab.

(Siehe auch Gutartige Hauttumoren – ein Überblick.)

Wucherungen und Fehlbildungen der Gefäße umfassen

Einige bestehen bereits bei der Geburt oder entstehen kurz danach, weshalb sie als Geburtsmale bezeichnet werden.

Die unterschiedlichen Wucherungen und Fehlbildungen werden in der Regel an ihrem Erscheinungsbild erkannt, sodass eine Biopsie nur in seltenen Fällen erforderlich ist.

Bis zu einem Drittel aller Neugeborenen hat eine Art Wucherung oder Fehlbildung der Gefäße (vaskuläres Geburtsmal), von denen die meisten von selbst verschwinden.

Je nach Wucherung oder Fehlbildung ist manchmal eine Behandlung erforderlich.