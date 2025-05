Das Hauptsymptom des Pemphigoids der Schleimhaut ist die Bildung schmerzhafter Blasen, was zu Rötung, Schwellung und Abbau der Schleimhäute führt, durch den es zu offenen Wunden (Geschwüren) kommt. Während diese Geschwüre verheilen, können sich in den betroffenen Bereichen Narben bilden. Die Betroffenen sehen nur selten tatsächliche Blasen. In den meisten Fällen sehen sie nur raue, abgewetzte Stellen.

Die Blasenbildung im Mund umschließt in der Regel das Zahnfleisch und alle Bereiche entlang der Mundschleimhaut. Die Wangen-Innenseite, das Zahnfleisch und der Gaumen sind gerötet und weisen wunde Stellen auf. Das Aufreiben der Schleimhaut verursacht Geschwüre, die brennen oder stechen.

Die Geschwüre auf anderen Schleimhäuten, wie die der Nase, im Hals oder die auf der Oberfläche der Genitalien und des Afters, verheilen oft, bilden jedoch Narben. Durch die Narbenbildung kann die Schleimhaut der Speiseröhre (der Röhre, durch die der Rachen mit dem Magen verbunden ist) verengt werden, wodurch es zu Schwierigkeiten beim Schlucken kommt.

Bei manchen Patienten mit einem Pemphigoid der Schleimhaut bilden sich auf der Haut tatsächliche Blasen. Meist treten diese auf der Kopfhaut, im Gesicht, am Oberkörper oder an den Gliedmaßen auf. In der Regel vernarbt die Haut, sobald die Blasen verheilt sind.

In den Augen entwickelt sich ein Pemphigoid der Schleimhaut anders. Es gibt keine Blasenbildung, aber beide Augen sind rot und entzündet und werden später trocken. Die Bindehaut (Membran, die das Augenlid auskleidet und das Weiß des Augapfels bedeckt) kann schrumpfen und vernarben (siehe auch Symptome eines okulären Schleimhautpemphigoids). In schweren Fällen kann der Betroffene erblinden.