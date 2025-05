Behandlung von Schwerhörigkeit

Eine Schallverstärkung mit einem Hörgerät hilft Menschen, die unter einer Schallleitungs- oder Schallempfindungsschwerhörigkeit leiden. Leider stellt ein Hörgerät das Hörvermögen nicht wieder vollständig her. Ein Hörgerät verbessert jedoch erheblich die Fähigkeit, zu kommunizieren und Töne zu hören.

Viele Menschen tragen nur ungern Hörgeräte aufgrund der Kosten, des Tragekomforts und manchmal aufgrund des sozialen Stigmas. Ärzte sollten diese Themen besprechen und die Menschen dazu ermuntern, einen Audiologen aufzusuchen, um die Vielfalt erhältlicher Hörgeräte beurteilen zu können. Hörgeräte sind auch frei verkäuflich mit dem Vorteil geringerer Kosten erhältlich. Rezeptfreie Hörgeräte sind jedoch nur für Menschen mit leichter bis mittelschwerer Schwerhörigkeit geeignet, und Audiologen können diese nicht an das Muster der Schwerhörigkeit und des Gehörgangs der Person anpassen. Einige ältere Erwachsene und diejenigen, die an Arthritis oder unter neurologischen Problemen leiden, finden es schwierig, die kleinsten Hörgeräte zu bedienen und sollten größere in Betracht ziehen.

Hörgeräte: Vervielfachung der Schallwellen

Alle Hörgeräte haben ein Mikrofon, das Geräusche registriert, einen batteriebetriebenen Verstärker, um die Lautstärke zu erhöhen, und eine Vorrichtung, um den Schall auf das Ohr zu übertragen. Die Schallwellen werden durch einen kleinen Lautsprecher weitergegeben, der in den Gehörgang eingesetzt wird. Chirurgisch angepasste Hörhilfen übertragen den Schall direkt auf die Gehörknöchelchen im Mittelohr oder auf den Schädel.

Je nach Größe und Sitz der Einzelteile gibt es unterschiedliche Hörgeräte. Im Allgemeinen sind Hörgeräte mit einem hochwertigeren Schallausgang auffälliger, aber leichter anzupassen und sie bieten Hörvorteile. Größere Hörgeräte sind häufig mit Hörfunktionen ausgestattet, die in kleineren nicht verfügbar sind.

Die elektronischen Eigenschaften der Hörgeräte können entsprechend der individuellen Schwerhörigkeit ausgewählt werden. Zum Beispiel nützt einem Menschen, dessen Hörverlust in erster Linie hohe Frequenzen betrifft, ein Gerät, das nur das wahrgenommene Gemurmel lauter werden lässt, nichts. Hörhilfen, die gezielt die hohen Frequenzen verstärken, können hingegen die Sprachwahrnehmung deutlich verbessern. Andere Hörgeräte enthalten Ventile im Ohrpassstück, die die Übertragung hoher Frequenzen auf das Ohr erleichtern.

Viele Hörgeräte nutzen eine digitale Sprachverarbeitung mit zahlreichen Frequenzkanälen, damit die Verstärkung exakter an die individuelle Art der Schwerhörigkeit angepasst werden kann. Wer keine lauten Geräusche verträgt, braucht vielleicht ein Hörgerät mit einer besonderen Verschaltung, das die maximale Lautstärke auf einem erträglichen Niveau hält.

Telefonieren ist für Träger von Hörgeräten oft nicht einfach. Ein normales Hörgerät erzeugt einen Pfeifton, wenn der Telefonhörer ans Ohr gehalten wird. Manche Hörgeräte verfügen über eine Telefonspule. Man kann einen Schalter am Mikrofon umlegen (bei neueren Modellen geschieht dies automatisch), worauf sich die Telefonspule elektromagnetisch mit dem Magneten im Telefon und mit Geräten verbindet, die für diese telefonische Verbindung geeignet sind. Durch die Verwendung von Bluetooth und anderen Modalitäten verbessert sich die Verbindung zu Telefonen und anderen Geräten kontinuierlich. Hörgeräte mit komplexen Funktionen sind meistens sehr teuer, aber häufig wesentlich für das Hörvermögen.