Mittelohrentzündung (chronisch eiternd)

Eine chronisch eiternde Mittelohrentzündung ist eine langanhaltende Perforation des Trommelfells (Membrana tympanica) mit ständigem Ausfluss.

Ursachen für eine chronisch eiternde Mittelohrentzündung sind unter anderem eine akute Mittelohrentzündung und Verstopfungen der eustachischen Röhre.

Eine Verschlimmerung kann nach einer Erkältung oder einer Ohreninfektion auftreten oder nachdem Wasser in das Mittelohr eingedrungen ist.

Bei den Betroffenen kommt es in der Regel zu Hörverlust und ständigem Ausfluss aus dem Ohr.

Ärzte reinigen den Gehörgang und geben Ohrentropfen.

In schweren Fällen können Antibiotika und chirurgische Eingriffe zum Einsatz kommen.

Eine chronisch eiternde Mittelohrentzündung wird in der Regel durch eine akute Mittelohrentzündung, durch eine Verstopfung der eustachischen Röhre (welche das Mittelohr mit der hinteren Nase verbindet), durch eine Verletzung des Ohrs, chemische Verätzungen oder durch Explosionsverletzungen verursacht.

Eine chronisch eiternde Mittelohrentzündung kann sich nach einer Nasen- oder Rachenentzündung wie z. B. einer Infektion verschlimmern, oder wenn Wasser beim Baden oder Schwimmen durch ein Trommelfellloch (Perforation) in das Mittelohr eingedrungen ist. Diese Verschlimmerung äußert sich in der Regel durch einen schmerzlosen, aber sehr übelriechenden Ausfluss aus dem Ohr. Wiederholt sich die Entzündung, können vom Mittelohr aus Wucherungen (Polypen) durch das Loch im Trommelfell in den Gehörgang wachsen. Anhaltende Infektionen können Teile der Gehörknöchelchen – der kleinen Knochen im Mittelohr, die das Trommelfell mit dem Innenohr verbinden und Geräusche vom äußeren Ohr ins Innenohr leiten – zerstören, was zu Schallleitungsschwerhörigkeit führen kann (d. h. Schwerhörigkeit, die auftritt, wenn der Schall die sensorischen Strukturen des Innenohrs nicht erreichen kann). Häufig ist eine chronische eiternde Mittelohrentzündung schmerzlos.

Normales Trommelfell Bild CLINICA CLAROS / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Cholesteatom Bild PROFESSOR TONY WRIGHT, INSTITUTE OF LARYNGOLOGY & OTOLOGY / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Bei einigen Personen mit chronisch eiternder Mittelohrentzündung entwickelt sich ein Cholesteatom im Mittelohr. Ein Cholesteatom ist eine gutartige (benigne) Wucherung des weißen hautähnlichen Materials im Mittelohr. Menschen mit einem Cholesteatom können Fieber, Vertigo und/oder Ohrenschmerzen haben. Ein Cholesteatom zerstört den Knochen und erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer schwerwiegender Komplikationen wie Infektionen des Innenohrs, Gesichtslähmung und Hirnabszesse erheblich.

Diagnose einer chronisch eiternden Mittelohrentzündung Untersuchung durch den Arzt Die Diagnose einer chronisch eiternden Mittelohrentzündung wird gestellt, wenn der Arzt erkennt, dass sich Eiter oder hautartiges Material in einem Loch oder in einer Tasche des Trommelfells ansammelt und häufig dem Ohr fließt. Zur Identifikation der Bakterien, die die Infektion verursachen, werden Proben vom Ausfluss aus dem Ohr entnommen. Wenn der Arzt bei einem Patienten ein Cholesteatom vermutet, führt er möglicherweise eine Computertomographie (CT) oder eine Magnetresonanztomographie (MRT) durch. Bei Patienten mit anhaltendem oder wiederkehrendem Granulationsgewebe (neues Gewebe, das auf der heilenden Oberfläche des Trommelfells wächst) kann eine Biopsie durchgeführt werden, um nach Tumoren zu suchen.