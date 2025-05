Ohrverstopfungen

Zur Entfernung von Ohrenschmalz kann

eine Kürette, ein Instrument mit einer Schlinge am Ende,

oder ein Gerät zum Absaugen verwendet werden.

Diese Methoden können schneller, sicherer und angenehmer sein als eine Spülung mit Wasser, um das Ohrenschmalz herauszuspülen. Manchmal werden Spülungen durchgeführt, die mit einem Wirkstoff kombiniert werden können, der das Ohrenschmalz aufweicht. Die Spülung ist bei Personen, die ein perforiertes Trommelfell (ein Loch im Trommelfell) hatten oder haben, definitiv keine geeignete Methode, weil Wasser in das Mittelohr (den luftgefüllten Raum auf der anderen Seite des Trommelfells) eindringen und eine Mittelohrentzündung verursachen kann. Ähnlich liegt der Fall, wenn ein Ausfluss aus dem Ohr tritt, weil dieser aus dem perforierten Trommelfell stammen kann. In den folgenden Situationen wird ebenfalls keine Spülung durchgeführt: bei Personen mit einer Ohrenentzündung, mit Diabetes mellitus oder mit Erkrankungen, die das Immunsystem schwächen, sowie bei Personen, die vorher eine Strahlentherapie des Kopfes und Halsbereichs erhalten haben und bei bestimmten Auffälligkeiten des Gehörgangs und bei Personen, die blutverdünnende Medikamente erhalten. Ausfluss aus dem Ohr wird am sichersten mit einem kleinen Absauggerät und mithilfe eines Mikroskops entfernt.

Bestimmte Lösungsmittel (z. B. flüssiges Docusat-Natrium, Wasserstoffperoxid, Glycerin oder Mineralöl) helfen dabei, das Ohrenschmalz aufzuweichen, bevor es vom Arzt entfernt wird. Diese Lösungsmittel können jedoch nicht über längeren Zeitraum angewendet werden, da sie die Haut reizen oder zu allergischen Reaktionen im Gehörgang führen können. Entfernungsversuche zu Hause mit einem Wattestäbchen, Haarklammern, Stiften, Ohrkerzen oder anderen Gegenständen sollten unterlassen werden. Solche Versuche drücken das Ohrenschmalz gewöhnlich noch tiefer in den Gehörgang und können zur Beschädigung des Trommelfells führen. Eine beleuchtete Ohrenkerze ins Ohr zu legen, ist weder wirksam noch entfernt sie sicher das Ohrenschmalz. Von dieser Praxis wird dringend abgeraten.

Bei einigen Betroffenen ist eine routinemäßige Reinigung durch einen Arzt erforderlich, da ihr Gehörgang eng, ihr Ohrenschmalz klebrig oder dick ist oder sie an einer chronischen Hauterkrankung des Gehörgangs leiden.