Fortschreitende Entzündung des äußeren Gehörgangs (maligne externe Otitis)

Von maligner externer Otitis Betroffene haben starke Ohrenschmerzen (die nachts häufig verstärkt auftreten), einen übelriechenden Ausfluss aus dem Ohr, Eiter und Sekrete im Gehörgang und in der Regel ein beeinträchtigtes Hörvermögen. In schweren Fällen können bei Ausbreitung der Infektion auf die Schädelbasis Lähmungen der Nerven in Gesicht und Kopf auftreten.