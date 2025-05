Rehabilitation nach Amputation einer Gliedmaße

Diese Amputationen resultieren ähnlich häufig aus Verletzungen (Verkehrsunfall oder Kriegsgefecht) oder Operationen zur Behandlung von krankheitsbedingten Komplikationen (z. B. eingeschränkte Blutzirkulation infolge von Arteriosklerose oder Diabetes). Das Bein kann unterhalb des Knies, oberhalb des Knies oder an der Hüfte amputiert werden. Oder man amputiert einen Fuß, einen Zeh oder mehrere Zehen.

Nach der Beinamputation bekommen die meisten Patienten ein künstliches Bein (Prothese der unteren Gliedmaßen). Zu den Komponenten gehören unter anderem Zehen, ein Fuß und, bei Amputationen oberhalb des Knies, eine Knieeinheit. Neuere Prothesen mit bionischen Elementen, die von Mikroprozessoren myoelektrisch gesteuert werden, ermöglichen dem Patienten eine präzisere Bewegungskontrolle.

Zur Rehabilitation gehören auch allgemeine Fitnessübungen sowie Übungen zur Dehnung von Knie und Hüfte und Stärkung aller Arm- und Beinmuskeln. Der Patient wird ermuntert, sobald wie möglich mit Stand- und Gleichgewichtsübungen am Doppelbarren zu beginnen. Auch Ausdauerübungen sind unter Umständen notwendig. Das verordnete individuelle Übungsprogramm hängt davon ab, ob ein Bein oder beide amputiert wurden und wie viel von dem Bein amputiert wurde.

Meistens verkürzen sich die Muskeln nahe der amputierten Gliedmaße oder am Hüft- oder Kniegelenk. Diese Verkürzung (genannt Kontraktur) resultiert in der Regel daraus, dass der Betroffene längere Zeit im Stuhl oder Rollstuhl sitzt oder im Bett liegt, ohne den Körper anzuspannen. Kontrakturen schränken den Bewegungsumfang ein. Falls die Kontraktur schwer ist, kann es sein, dass die Prothese nicht mehr sitzt oder der Patient die Prothese nicht benutzen kann. Therapeuten und Pflegekräfte zeigen dem Patienten, wie Kontrakturen vorgebeugt werden kann.

Therapeuten zeigen dem Patienten, wie er den Amputationsstumpf konditioniert, was den natürlichen Prozess der Schrumpfung fördert. Der Stumpf muss geschrumpft sein, bevor die Prothese angepasst wird. Eine elastische Schrumpfvorrichtung oder 24-Stunden-Bandagen können bei der Formung des Stumpfes helfen und der Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe vorbeugen. Kurz nach der Amputation erhält der Patient ggf. eine vorübergehende Prothese und beginnt mit dem Laufen, was das Schrumpfen des Stumpfes fördert. Mit der vorläufigen Prothese kann der Patient mit Bewegungsübungen am Doppelbarren beginnen und versuchen, auf Krücken oder mit einem Gehstock zu laufen, bis die endgültige Prothese angefertigt wird. Manchmal benutzt der Patient eine Prothese mit dauerhaften Komponenten, jedoch mit vorläufiger Gelenkpfanne und Rahmen. Weil einige Elemente gleichbleiben, kann sich der Patient schneller an die neuen Teile gewöhnen.

Wenn die endgültige Prothese angefertigt wird, bevor der Stumpf endgültig geschrumpft ist, muss sie ggf. noch einmal angepasst werden, damit der Patient damit gut laufen kann. Eine endgültige Prothese wird in der Regel mehrere Wochen nach der Amputation angefertigt, damit die Zeit für die vollständige Schrumpfung des Stumpfes ausreicht.

Mit Erhalt der Prothese bekommt der Patient Informationen über ihre grundsätzliche Benutzung:

Anziehen der Prothese

Ablegen der Prothese

Gehen mit der Prothese

Pflege der Prothese und der Haut am Stumpf

Die Anleitung wird normalerweise fortgesetzt, am besten durch ein Spezialteam. Ein Physiotherapeut entwickelt ein Übungsprogramm, das Kraft, Gleichgewicht, Gelenkigkeit und die Herz-Kreislauf-Fitness verbessern soll. Der Therapeut zeigt dem Patienten ausführlich, wie man mit der Prothese geht. Die Gehübungen beginnen mit direkter Unterstützung und werden mit einer Gehhilfe und später mit einem Gehstock fortgesetzt. Innerhalb von wenigen Wochen können die meisten Patienten ohne Stock gehen. Der Therapeut zeigt dem Patienten, wie man Treppen steigt, bergauf und bergab geht und unebenes Gelände überquert. Jüngere Menschen erlernen eventuell sogar das Laufen, um an Sportveranstaltungen teilzunehmen. Patienten mit einer Amputation oberhalb des Knies, ältere sowie schwache und wenig motivierte Patienten machen langsamere und kleinere Fortschritte.

Die Prothese, die bei einer Amputation oberhalb des Knies eingesetzt wird, wiegt viel mehr als die Prothese für Amputationen unterhalb des Knies, und die Steuerung des künstlichen Kniegelenks erfordert Geschick. Das Gehen mit einer Prothese nach einer Amputation unterhalb des Knies erfordert ca. 10 bis 40 % mehr Energie bzw. 60 bis 100 % mehr Energie nach einer Amputation oberhalb des Knies.