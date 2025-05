Eine Patientenverfügung ist ein Dokument beschränkten Umfangs, in dem die Wünsche des Patienten hinsichtlich seiner zukünftigen medizinischen Versorgung festgehalten sind. In vielen US-Bundesstaaten ist das Dokument formeller und wird als medizinische Anweisung an Ärzte oder als Erklärung bezeichnet.

Die Patientenverfügung betrifft in der Regel die Sterbebegleitung, kann aber auch Anweisungen zu allen Aspekten der medizinischen Betreuung oder Behandlung enthalten. Zum Beispiel stellen die Betroffenen immer häufiger spezielle psychiatrische Vorausverfügungen aus, die sich auf die Behandlung der psychischen Gesundheit konzentrieren. Patientenverfügungen treten nur in Kraft, wenn ein Patient nicht mehr imstande ist, Entscheidungen über seine medizinische Versorgung zu treffen, und eine bestimmte, von der Landesgesetzgebung definierte Krankheit hat – in der Regel eine tödlich verlaufende Erkrankung oder dauerhafte Bewusstlosigkeit. Einige US-Bundesstaaten erkennen auch andere Erkrankungen (z. B. Alzheimer-Krankheit im fortgeschrittenen Stadium) oder alle in der Patientenverfügung aufgeführten Erkrankungen an.

Viele Menschen sind der Ansicht, dass der Tod einer dauerhaften Abhängigkeit von Maschinen oder einem Zustand, bei dem keine Hoffnung auf Rückkehr ins Leben besteht, vorzuziehen ist. Andere wiederum sind der festen Überzeugung, dass extrem mutige Maßnahmen und technische Möglichkeiten genutzt werden sollten, um das Leben so lange wie möglich zu verlängern, unabhängig vom Grad der medizinischen Intervention oder der daraus resultierenden Lebensqualität. Eine Patientenverfügung erlaubt einem Menschen, hierzu Stellung zu beziehen (oder sich für eine dazwischenliegende gewünschte Maßnahme zu entscheiden). Informationen in einer Patientenverfügung über die Grundwerte bezüglich der Versorgung am Lebensende, die persönlichen Prioritäten und die Behandlungsziele können ebenso hilfreich oder noch hilfreicher sein als spezifische Behandlungswünsche, da die meisten spezifischen Behandlungsentscheidungen unvorhersehbar sind.

Um rechtskräftig zu sein, muss die Patientenverfügung die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, etwa, auf welche Weise die Unterzeichnung und Bezeugung oder notarielle Beglaubigung erfolgen muss oder was in dem Dokument stehen muss. In den meisten US-Bundesstaaten gibt es spezielle Formulare, die der Patient ausfüllen kann, falls er sich dazu entschließt. Interessenten können sich Beispiele ausgefüllter Formulare von Krankenhäusern und anderen medizinischen Fachkräften, örtlichen Stellen, die sich um Belange im Alter kümmern, oder Internetseiten des Anwaltsverbandes bzw. der örtlichen Gerichte ansehen.

Formulierungsbeispiele Patientenverfügungen befassen sich gewöhnlich mit der Frage, wann sich die Behandlungsziele nicht mehr nach aggressiven Heilungsbemühungen richten, sondern vorrangig Komfortpflege bieten und einen natürlichen Tod ermöglichen sollten. Jeder Mensch zieht diese Grenze an einem anderen Punkt, je nach Werten, Überzeugungen und Zielen. Einige Menschen geben in ihrer Patientenverfügung die allgemeine Richtung vor, während andere auch Anweisungen über bestimmte Behandlungsformen enthalten, z. B. künstliche Ernährung und Hydration (Sondenernährung), Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) oder künstliche Beatmung. Wünsche und Situation des Einzelnen sind einzigartig und komplex. Daher dienen die folgenden kurzen Beispiele über die für Patientenverfügungen geeignete Sprache lediglich der Illustration der großen Vielzahl von relevanten Aspekten. Um z. B. anzugeben, dass man die gesamte aggressive medizinische Behandlung wünscht, könnte in der Verfügung stehen: „Ich möchte, dass mein Leben so lange wie möglich verlängert wird, ungeachtet meines Zustands, meiner Chancen auf Genesung, der Belastungen der Behandlung oder der Kosten der Behandlungsmethoden.“ Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine solche Entscheidung bestimmten Grenzen unterliegt. Medizinische Fachkräfte sind beispielsweise nicht verpflichtet, Behandlungen vorzunehmen, die medizinisch ungeeignet oder eindeutig ohne Nutzen sind. Um heldenhafte Versuche, ein Leben zu verlängern, zu vermeiden, könnte in der Verfügung stehen: „Falls ich in einem terminalen Zustand oder Wachkoma bin, aus dem ich voraussichtlich nicht mehr aufwache, und die lebenserhaltenden Maßnahmen lediglich meinen Todeszeitpunkt hinauszögern können, möchte ich nicht, dass mein Leben verlängert wird und dass ich eine lebenserhaltende Behandlung bekomme (einschließlich künstlicher Ernährung und Hydratation).“ Andere Menschen ziehen die Grenze möglicherweise an einer anderen Stelle. Diese möchten vielleicht folgende Aussage in ihre Verfügung aufnehmen: „Falls ich einen dauerhaften schweren Hirnschaden erleide (z. B., ich kann die Augen öffnen, kann aber nicht sprechen oder Gesagtes verstehen) und keine Besserung zu erwarten ist, möchte ich nicht, dass mein Leben verlängert wird. Ich möchte auch nicht, dass lebensverlängernde Maßnahmen (einschließlich künstlicher Ernährung und Hydratation) vorgenommen oder fortgesetzt werden.“ Immer, wenn eine Person mit einer Vorausverfügung eine medizinische Maßnahme ablehnt, sind medizinische Fachkräfte zumindest verpflichtet, die für die Person angemessenen Komfortmaßnahmen zu ergreifen.