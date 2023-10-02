Fähigkeit, Entscheidungen über die medizinische Versorgung zu treffen

Die Rechtsfähigkeit und alle damit zusammenhängenden Rechte bleiben bis zum Tod in Kraft, sofern der Patient nicht von einem Gericht für rechtsunfähig erklärt wurde. Um eine Rechtsunfähigkeit zu begründen, muss ein Gericht erklären, dass eine Person ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr ausreichend regeln kann und daher das Gericht eingreifen muss, um die Person zu schützen. Die Rechtsunfähigkeit kann nicht von einem Arzt festgestellt werden. Das Gerichtsverfahren wird in der Regel als Vormundschaftsverfahren bezeichnet. Die rechtlichen Anforderungen zur Erklärung der Rechtsunfähigkeit sind in jedem US-Bundesstaat verschieden. Folgende Anforderungen gehören in der Regel dazu:

Beeinträchtigende Krankheit (z. B. geistige Behinderung, psychische Störung, Demenz, medizinische Erkrankung, die Denken oder Bewusstsein beeinträchtigt, chronischer Konsum von bestimmten Substanzen)

Mangelnde mentale (kognitive) Fähigkeit, Informationen zu erfassen und zu beurteilen oder Entscheidungen zu treffen oder mitzuteilen

Unfähigkeit, wesentliche Anforderungen der körperlichen Versorgung, Sicherheit und Körperpflege ohne die schützende Mitwirkung eines Dritten zu erfüllen

Feststellung, dass die Vormundschaft der einzig mögliche Weg ist, die Person zu schützen

Medizinische Fachkräfte können sich solange nicht über den ausdrücklichen Wunsch eines Patienten hinwegsetzen, selbst wenn sie der Ansicht sind, dass er nicht imstande ist, die betreffende Entscheidung zu treffen, bis ein Gericht den Patienten für rechtsunfähig erklärt hat. Ein Arzt kann jedoch eine Gerichtsentscheidung hinsichtlich der Rechtsunfähigkeit der Person erwirken und kann gebeten werden, unter Eid auszusagen oder dem Gericht Unterlagen und Dokumente vorzulegen.

Die Landesgesetzgebungen ziehen heute den Begriff „rechtsunfähig“ dem Begriff „unzurechnungsfähig“ vor und definieren ihn als ein aufgabenspezifisches Unvermögen - d.h. jede Aufgabe erfordert unterschiedliche Fähigkeiten, um bewältigt zu werden. Eine Person muss z. B. für rechtsunfähig bezüglich finanzieller Angelegenheiten erklärt werden, kann aber weiterhin imstande sein, Entscheidungen über ihre medizinische Versorgung oder ihren Wohnort zu treffen. Die gerichtliche Feststellung der Rechtsunfähigkeit entzieht dem Betroffenen alle oder nur einen Teil seiner Entscheidungsrechte. Rechtsunfähigkeit führt in der Regel dazu, dass ein Vormund oder Handlungsbevollmächtigter beauftragt wird, bestimmte oder alle Entscheidungen im Namen der Person zu treffen.

Zunehmend umfasst die Bedingung für die am wenigsten restriktive (mit der größten Autonomie versehene) Alternative für Rechtsfähigkeit die Unterstützung durch die Technik und die technologische-gestützte Entscheidungsfindung. Technologien können den Betroffenen dabei helfen, ein gewisses Maß an Autonomie beizubehalten (zum Beispiel durch das Tragen persönlicher Notfallsysteme, medizinische Monitore, die einen Handlungsbedarf signalisieren, oder automatische Erinnerungen an Medikamente). Außerdem erkennen mindestens 20 US-Bundesstaaten formelle PEF-Vereinbarungen (partizipative Entscheidungsfindung) an, die eine Alternative zur gesetzlichen Vormundschaft darstellen und Menschen mit Behinderungen ermöglichen, ihre Rechte auszuüben und ihre Entscheidungsfähigkeit mit Unterstützung von vertrauenswürdigen Beratern wie Freunden, Angehörigen oder Fachleuten zu wahren. PEF-Vereinbarungen sollten die Elemente einer unterstützenden Beziehung definieren und deutlich machen, dass die Person, die unterstützt wird, weiterhin die Entscheidungsgewalt hat. (Siehe Center for Public Representation: Supported Decision-Making und National Resource Center for Supported Decision-Making.)