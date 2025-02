Phimose und Paraphimose

Bei einer Paraphimose lässt sich die zurückgezogene Vorhaut nicht wieder über die Eichel zurückstreifen. Am häufigsten kommt es zu einer solchen Störung, wenn die Vorhaut nach einem medizinischen Eingriff (z. B. dem Legen eines Katheters) oder nach der Säuberung des Penis des Kindes nicht wieder nach vorn gestreift wird. Die Eichel schwillt an, übt vermehrt Druck auf die zurückgezogene Vorhaut aus, die dann hinter dem Eichelkranz eingeklemmt wird. Der wachsende Druck behindert schließlich die Durchblutung des Penis, was zu einer Schädigung des Penisgewebes führen kann, wenn die Vorhaut nicht wieder nach vorn gezogen wird.

Paraphimose Bild © Springer Science+Business Media

Die Paraphimose ist ein medizinischer Notfall und muss sofort behandelt werden. Die Sofortbehandlung besteht darin, die Eichel zusammenzudrücken, um die Vorhaut nach vorne ziehen zu können. Sollte dies nicht möglich sein, wird der Penis betäubt und die Vorhaut durchtrennt, um den Druck durch die Einschnürung zu lindern. Danach wird eine Beschneidung vorgenommen.