Tod und Sterben bei Kindern

Eltern können den Arzt des Kindes oder andere medizinische Fachkräfte fragen, ob sie dem Kind den Besuch bei einem schwerkranken Kind oder Erwachsenen erlauben sollten. Manche Kinder fragen danach, sterbende Familienmitglieder oder Freunde zu besuchen. Eltern sollten ihre Kinder auf einen solchen Besuch vorbereiten, damit sie wissen, was sie erwartet. Zum Beispiel können sie dem Kind erzählen, dass die Person zwar anders aussieht, aber immer noch sie selbst ist. Die Person kann krank erscheinen, an Gewicht verlieren oder zunehmen, ihre Haare verlieren oder möglicherweise aufgrund der Krankheit nicht mehr in der Lage sein, wie früher zu kommunizieren.