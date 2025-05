Erzieherische Maßnahmen

Manchmal Psychostimulanzien

Den größten Nutzen verspricht ein Förderprogramm, das speziell auf die Lernschwierigkeiten und Bedürfnisse eines Kindes zugeschnitten ist.

In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit Lernstörungen an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie möglich sein. Das heißt, den Kindern muss jede Möglichkeit geboten werden, mit Gleichaltrigen ohne diese Beeinträchtigungen zu interagieren, und sie müssen gleichen Zugang zu vor Ort vorhandenen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Keine medikamentöse Behandlung hat Einfluss auf die schulische Leistung, die Intelligenz und die allgemeine Lernfähigkeit, aber da manche Kinder mit einer Lernstörung auch unter einer ADHS leiden, können bestimmte Psychostimulanzien wie Methylphenidat die Aufmerksamkeit und Konzentration und damit ihre Lernfähigkeit verbessern.

Der therapeutische Nutzen von Maßnahmen wie dem Meiden von Lebensmittelzusatzstoffen oder die Einnahme hochdosierter Vitaminpräparate oder Mineralstoffe ist nicht erwiesen.