Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS)

Psychostimulanzien

Verhaltensmodifikation

Die Behandlungsempfehlungen für Kinder mit ADHS hängen vom Alter ab:

Kinder im Vorschulalter: Die Erstbehandlung erfolgt mit einer Verhaltenstherapie. Medikamente können in Betracht gezogen werden, wenn das Ansprechen auf Verhaltensinterventionen unzureichend ist oder wenn die Symptome mittelschwer bis schwer sind.

Kinder im Schulalter: Die Erstbehandlung besteht aus einer Verhaltenstherapie in Kombination mit Medikamenten.

In den USA verlangt das Gesetz für die Bildung von Personen mit Behinderungen (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA), dass Kinder und Jugendliche mit ADHS an öffentlichen Schulen kostenlos und angemessen unterrichtet werden. Der Unterricht muss so wenig restriktiv wie möglich und so inklusiv wie möglich sein. Das heißt, den Kindern muss jede Möglichkeit geboten werden, mit Gleichaltrigen ohne diese Beeinträchtigungen zu interagieren, und sie müssen gleichen Zugang zu vor Ort vorhandenen Ressourcen erhalten. Der Americans with Disabilities Act und der Artikel 504 des amerikanischen Rehabilitationsgesetzes regeln in den USA auch die Unterbringung in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Medikamentöse Therapie Psychostimulanzien sind die wirksamste medikamentöse Behandlung. Methylphenidat und andere Amphetamin-ähnliche Medikamente sind die am meisten verschriebenen Psychostimulanzien. Sie wirken gleich gut und haben ähnliche Nebenwirkungen. Zusätzlich zu den normalen Formulierungen sind verschiedene Präparate mit verzögerter Wirkstofffreisetzung (verlängerter Wirkung) verfügbar, die eine einmal tägliche Dosierung ermöglichen und vermeiden, dass das Medikament falsch angewandt wird. Zu den möglichen Nebenwirkungen von Psychostimulanzien zählen: Schlafstörungen (wie Insomnie)

Appetithemmung

Kopfschmerzen

Magenschmerzen

Erhöhte Herzfrequenz und Blutdruck

Depression, Traurigkeit oder Ängstlichkeit Bei den meisten Kindern treten keine Nebenwirkungen auf, außer vielleicht einer Appetithemmung. All diese Nebenwirkungen verschwinden, wenn das Medikament abgesetzt wird. Da Stimulanzien, wenn sie in hohen Dosen und für lange Zeit eingenommen werden, jedoch das Wachstum bis ins Erwachsenenalter hemmen können, überwacht der Arzt das Gewicht und die Größe des Kindes. Wenn Kinder langsam wachsen oder andere erhebliche Nebenwirkungen aufweisen, können Ärzte eine „Medikamentenpause“ empfehlen. Dabei wird das Psychostimulans eine Zeit lang abgesetzt, wenn das Kind nicht so aufmerksam und fokussiert sein muss, zum Beispiel an den Wochenenden oder in den Schulferien. Manche Kinder kommen jedoch auch außerhalb der Schule nur schwer zurecht und vertragen keine Medikamentenpause. Zur Behandlung von Unaufmerksamkeit und Verhaltensproblemen stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Zu diesen Medikamenten zählen: Atomoxetin (ein nicht stimulierendes ADHS-Medikament)

Bestimmte Medikamente gegen Bluthochdruck wie Clonidin und Guanfacin

Antidepressiva

Angstlösende Medikamente Manchmal wird eine Kombination von Medikamenten verwendet.