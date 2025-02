Muskeldefekte

Vor der Geburt, Ultraschalluntersuchungen

Nach der Geburt, körperliche Untersuchung

Manchmal genetische Tests

Vor der Geburt können Ärzte diese Fehlbildungen manchmal im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung diagnostizieren.

Nach der Geburt können Ärzte viele Fehlbildungen während einer körperlichen Untersuchung feststellen.

Da Genanomalien an der Bildung von Geburtsfehlern der Muskeln beteiligt sein können, sollten die betroffenen Babys von einem Genetiker untersucht werden. Ein Genetiker ist ein Arzt, der auf Genetik spezialisiert ist (Genforschung und wie bestimmte Merkmale oder Eigenschaften von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben werden). Es können Gentests an einer Blutprobe des Babys durchgeführt werden, um nach Chromosomen- und Genanomalien zu suchen. Mit diesen Tests kann festgestellt werden, ob eine bestimmte genetische Störung die Ursache ist und andere Ursachen ausgeschlossen werden können.