Weitere seltene angeborene Fettstoffwechselerkrankungen

Bei dieser Erkrankung sammeln sich pflanzliche Fette (Sterole) im Blut und im Gewebe an. Diese Fette sind in vielen Nahrungsmitteln wie Nüssen, Pflanzenölen und Schokolade enthalten. Die Anhäufung von Fetten führt zu Atherosklerose, früher koronarer Herzkrankheit, krankhaften roten Blutkörperchen, sowie zu lipidhaltigen Wucherungen (Xanthomen) an den Sehnen.

Die Behandlung einer Sitosterolämie besteht darin, den Nahrungsanteil, der reichlich Pflanzenfette enthält, wie pflanzliche Öle, zu verringern und Colestyramin-Granulat einzunehmen. Ärzte können auch das Medikament Ezetimib verabreichen, das die Menge an Cholesterin reduziert, das vom Körper aufgenommen wird.