Die Phenylketonurie ist eine Störung des Aminosäurestoffwechsels, die bei Säuglingen auftritt, die ohne die Fähigkeit geboren wurden, die Aminosäure Phenylalanin abzubauen. Das gehirnschädigende Phenylalanin sammelt sich dabei im Blut an. Die Phenylketonurie tritt auf, wenn Eltern an ihre Kinder das defekte Gen weitergeben, das zu dieser Krankheit führt.

Die Phenylketonurie wird durch den Mangel des Enzyms verursacht, das für die Umwandlung von Phenylalanin in Tyrosin zuständig ist.

Häufige Symptome sind geistige Behinderung, Krampfanfälle, Übelkeit, Erbrechen, ekzemartiger Hautausschlag und ein fauliger oder muffiger Körpergeruch.

Die Diagnose wird mithilfe einer Blutuntersuchung gestellt.

Eine strenge Phenylalanin-eingeschränkte Ernährung kann das Wachstum und die Entwicklung fördern.

Kinder, die frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden, entwickeln sich normal.

Aminosäuren sind Eiweißbausteine und haben viele Funktionen im Körper. Der Körper stellt einige der Aminosäuren, die er braucht, selbst her, und bezieht andere aus der Nahrung.

Die Phenylketonurie (PKU) ist eine Erkrankung, bei der sich die Aminosäure Phenylalanin ansammelt. Phenylalanin ist eine essenzielle Aminosäure (d. h. der Körper kann sie selbst nicht herstellen, sondern muss sie mit der Nahrung aufnehmen). Überschüssiges Phenylalanin wird normalerweise in Tyrosin, ebenfalls eine Aminosäure, umgewandelt und aus dem Körper ausgeschieden. Fehlt das für den Umwandlungsprozess in Tyrosin verantwortliche Enzym, die Phenylalaninhydroxylase, dann reichert sich Phenylalanin im Blut an, schädigt das Gehirn und führt zur geistigen Behinderung.

Es gibt verschiedene Arten von Erbkrankheiten. Bei der PKU sind beide Eltern des betroffenen Kindes Träger 1 Kopie des abnormen Gens. Da für gewöhnlich 2 Kopien des abnormen (rezessiven) Gens erforderlich sind, damit die Krankheit auftritt, ist normalerweise keiner der beiden Elternteile krank. (Siehe auch Überblick über erbliche Stoffwechselerkrankungen.)

Symptome der Phenylketonurie (PKU) Neugeborene mit PKU weisen selten sofort Symptome auf, auch wenn sie mitunter schläfrig und nur schwer zu füttern sind. Die Symptome entwickeln sich langsam über mehrere Monate hinweg, während sich das Phenylalanin im Blut vermehrt. Wenn betroffene Säuglinge nicht behandelt werden, entwickeln sie in den ersten Lebensmonaten schleichend eine geistige Behinderung, die schließlich immer schlimmer wird. Weitere Symptome umfassen: Krampfanfälle

Übelkeit und Erbrechen

Ekzemartiger Ausschlag

Hellere Haut-, Augen- und Haarfarbe als der Rest ihrer Familie

Aggressives oder selbstverletzendes Verhalten

Hyperaktivität

Manchmal Symptome einer psychischen Erkrankung Unbehandelte Kinder mit Phenylketonurie geben oft über ihren Urin oder Schweiß einen fauligen oder muffigen Körpergeruch ab. Dieser Geruch ist das Ergebnis von Phenylessigsäure, einem Nebenprodukt von Phenylalanin.

Diagnose einer PKU Screening-Tests für Neugeborene

Pränatales Screening Eine Phenylketonurie wird gewöhnlich beim routinemäßigen Neugeborenen-Screening festgestellt. PKU tritt bei den meisten ethnischen Gruppen auf. Wenn eine PKU familiär gehäuft vorkommt, kann bei einer schwangeren Frau aus derselben Familie ein pränatales Screening mit einer Fruchtwasseranalyse (Amniozentese) oder Chorionzottenbiopsie mit einer Analyse der DNA (den Bausteinen der Gene) durchgeführt werden, um festzustellen, ob der Fötus diese Stoffwechselerkrankung ebenfalls entwickelt. Bei Eltern und Geschwistern von Kindern mit PKU kann anhand einer Untersuchung festgestellt werden, ob sie das für diese Erkrankung verantwortliche Gen tragen. Bei Kindern von 2 Genträgern liegt die Wahrscheinlichkeit, mit der Krankheit geboren zu werden, bei 1 zu 4. Träger sind Menschen, die ein verändertes Gen für eine Erkrankung in sich tragen, aber keine Symptome oder sichtbaren Zeichen dieser Erkrankung aufweisen.

Behandlung und Vorbeugung einer PKU Phenylalanin-eingeschränkte Ernährung Um eine geistige Behinderung zu vermeiden, muss die Einnahme von Phenylalanin bereits in den ersten Lebenswochen eingeschränkt werden. Auf Phenylalanin darf jedoch nicht ganz verzichtet werden, da dieser Stoff lebensnotwendig ist. Da alle natürlichen Eiweißquellen zu viel Phenylalanin für Kinder mit PKU enthalten, dürfen betroffene Kinder Fleisch, Milch und andere eiweißhaltige Lebensmittel nicht zu sich nehmen. Stattdessen müssen sie verschiedene speziell hergestellte, phenylalaninfreie Nahrungsmittel aufnehmen. Natürliche, proteinarme Lebensmittel wie Obst, Gemüse und begrenzte Mengen an bestimmten Getreidesorten sind auch erlaubt. Es gibt spezielle Ernährungsprodukte wie Säuglingsnahrung ohne Phenylalanin, die kommerziell erhältlich sind. Es können Nahrungsergänzungsmittel mit der Aminosäure Tyrosin und ein Medikament namens Sapropterin verschrieben werden. Dieses Medikament hilft dabei, die Verträglichkeit des Patienten gegenüber Phenylalanin zu erhöhen. Frauen, die PKU haben und schwanger werden möchten, sollten die empfohlene Diät einhalten und ihre PKU gut kontrollieren.

Prognose bei PKU Kinder, die in den ersten Lebenstagen behandelt werden, entwickeln nicht die schweren Symptome oder Komplikationen der Phenylketonurie. Eine Phenylalanin-eingeschränkte Ernährung kann eine weitgehend normale Entwicklung ermöglichen, sofern sie rechtzeitig begonnen und richtig befolgt wird. Selbst mit einer sehr guten Ernährungskontrolle können betroffene Kinder jedoch trotzdem leichte psychische Probleme entwickeln und Schwierigkeiten in der Schule haben. Ernährungseinschränkungen ab dem 2. oder 3. Lebensjahr können zwar extreme Hyperaktivität und Krampfanfälle einschränken und den letztendlichen Intelligenzquotienten (IQ) des Kindes erhöhen, sie beseitigen jedoch nicht die geistige Behinderung. Jüngste Ergebnisse deuten darauf hin, dass einige geistig behinderte Erwachsene mit PKU (zu deren Geburt Neugeborenen-Screenings nicht verfügbar waren) eine bessere Funktionsfähigkeit aufweisen können, wenn sie den Phenylalanin-eingeschränkten Ernährungsplan einhalten. Eine Phenylalanin-eingeschränkte Ernährung sollte zeitlebens befolgt werden, da die Intelligenz sonst abnimmt, und neurologische und geistige Probleme auftreten können. Kinder, deren Mütter PKU haben, die während der Schwangerschaft schlecht kontrolliert ist (d. h. mit hohen Phenylalaninkonzentrationen), tragen ein Risiko für die Ausbildung eines zu kleinen Kopfes (Mikrozephalie) und Entwicklungsstörungen. Bei diesem Zustand spricht man von einer maternalen (mütterlichen) PKU.