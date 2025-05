Die Niemann-Pick-Krankheit umfasst mehrere Typen. Bei den Typen A und B führt ein Mangel eines bestimmten Enzyms, die Sphingomyelinase, zur Ansammlung von Sphingomyelin (ein Produkt des Fettstoffwechsels). Beim Typ C ist die Funktion, wie die Fette (Lipide) in der Zelle hin- und hertransportiert werden, defekt und führt so zu einer Ansammlung von Cholesterin und anderen Fettsubstanzen.

Die schwersten Verlaufsformen treten tendenziell bei Menschen mit aschkenasisch-jüdischer Abstammung auf. Die leichteren Formen treten bei allen ethnischen Gruppen auf.

Kinder mit Typ A (der schwersten Form) leiden an Wachstums- und verschiedenen neurologischen Störungen. Diese Kinder sterben meist im 2. oder 3. Lebensjahr.

Bei Kindern mit Typ B treten Fettwucherungen der Haut, stark pigmentierte Stellen und eine vergrößerte Leber, Milz und Lymphknoten auf. Sie können mitunter eine geistige Behinderung haben.

Bei Typ C treten die Symptome, darunter Krampfanfälle und eine Verschlechterung der neurologischen Funktionen, gewöhnlich in der Kindheit auf. Typ C ist immer tödlich und die meisten Kinder sterben vor dem 20. Lebensjahr.