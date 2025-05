Mitochondriale Erkrankungen

Bei den mitochondrialen Erkrankungen (Mitochondriopathien) handelt es sich um eine Gruppe erblicher Stoffwechselerkrankungen, die entstehen, wenn die Mitochondrien im Körper nicht richtig funktionieren. Erbkrankheiten treten auf, wenn Eltern an ihre Kinder die defekten Gene weitergeben, die zu diesen Erkrankungen führen.

Mitochondrien sind winzige Strukturen in den Zellen, die diese mit Energie versorgen. Mitochondrien gibt es in jeder Zelle, außer in den roten Blutkörperchen. Anders als die anderen Strukturen innerhalb der Zellen enthalten Mitochondrien einen Teil ihres Erbguts in sich selbst, das nur von der Mutter weitervererbt wird. Andere genetische Substanzen für die Mitochondrien befinden sich im Zellkern zusammen mit dem Rest des genetischen Materials der Zelle. Kinder mit einer Erkrankung müssen eine Anomalie von jedem Elternteil erben.

Mitochondriopathien führen dazu, dass Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren und deshalb immer weniger Energie in den Zellen generiert wird. Das kann dazu führen, dass die Zelle beschädigt wird oder sogar abstirbt und die Körpersysteme nicht mehr richtig funktionieren.

Mitochondrien versorgen viele Organe im Körper mit Energie. Einige dieser Organe, wie das Gehirn, die Nerven, Muskeln und die Netzhäute der Augen benötigen mehr Energie als andere Organe. Diese energiehungrigen Organe sind daher besonders anfällig für Probleme, die durch Mitochondriopathien verursacht werden. Je nachdem, welche Zellen betroffen sind, treten folgende Probleme auf:

Wenn die Mitochondrien nicht richtig funktionieren, kann sich ein Abfallprodukt, die Lactatsäure, im Blutkreislauf anreichern (Lactatazidose genannt). Anhand des Anstiegs von Lactatsäure kann man zwischen einer Mitochondriopathie und einer anderen Stoffwechselerkrankung unterscheiden.

Im Folgenden werden Beispiele von Mitochondriopathien genannt.

Lebersche hereditäre Optikusneuropathie (LHON) Eine Lebersche hereditäre Optikusneuropathie kann zu einem schleichenden Sehverlust in beiden Augen führen. Einige Patienten haben Herz- oder Muskelprobleme (z. B. unkontrollierte Muskelkontraktionen, Muskelschwäche oder Muskelspasmen). Diese Erkrankung tritt häufig bei Männern auf und die Symptome beginnen oft im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Eine Behandlung gibt es nicht. Aber eine Einschränkung des Alkoholkonsums, der die Mitochondrien beeinträchtigen kann, und das Vermeiden von Tabakkonsum können dabei helfen, das Fortschreiten der Symptome zu verlangsamen. Ein Medikament, das direkt in den hinteren Teil des Auges gespritzt wird, wird derzeit erforscht.

Leigh-Syndrom Das Leigh-Syndrom ist eine Erkrankung, die gewöhnlich im ersten Lebensjahr beginnt. Selten tritt sie bei Jugendlichen und Erwachsenen auf. Säuglinge mit Leigh-Syndrom können Probleme bei der Nahrungsaufnahme, Schwierigkeiten beim Halten ihres Kopfes und Wachstumsverzögerungen haben. Sie können auch zu Erbrechen, Reizbarkeit, Dauerschreien und Krampfanfällen neigen, die sich bei Krankheitsschüben verstärken. Im Verlauf der Krankheit können die Symptome auch eine allgemeine Schwäche, fehlende Muskelspannung und Schübe mit Lactatazidose umfassen, die zu Atem- und Nierenproblemen führen können. Es ist keine Therapie für das Leigh-Syndrom bekannt. Eine sehr kleine Anzahl von Kindern mit einer speziellen Form des Leigh-Syndroms kann jedoch von Nahrungsergänzungsmitteln mit Thiamin (Vitamin B1) und Biotin profitieren.

Mitochondriopathie mit Enzephalomyopathie, Laktatazidose und schlaganfallähnlichen Episoden (MELAS-Syndrom) Kinder mit MELAS-Syndrom leiden an Muskelschwäche und Schmerzen, wiederkehrenden Kopfschmerzen, Hörverlust, Appetitverlust, Erbrechen und Krampfanfällen. Die meisten Betroffenen leiden vor ihrem 40. Lebensjahr an schlaganfallähnlichen Episoden. Diese Episoden (Krankheitsschübe) führen häufig vorübergehend zu Muskelschwäche auf einer Seite des Körpers, Bewusstseinsveränderung, Sehstörungen, Krampfanfällen und schweren Kopfschmerzen, die Migränen gleichkommen. Wiederholte schlaganfallähnliche Episoden können nach und nach das Gehirn beschädigen und zu Sehverlust, Problemen mit der Mobilität und Demenz führen. Die Symptome des MELAS-Syndroms treten am häufigsten in der späteren Kindheit und im Jugendalter auf, können aber jederzeit in Erscheinung treten. Es gibt keine spezielle Behandlung für das MELAS-Syndrom, aber verschiedene Medikamente werden zur Behandlung der Symptome eingesetzt.