Hartnup-Krankheit Von Mitochondrial Medicine, Children's Hospital of Philadelphia Matt Demczko , MD , Überprüft/überarbeitet März 2024

Die Hartnup-Krankheit ist eine seltene erbliche Störung des Aminosäurestoffwechsels, die durch einen Mangel an Enzymen verursacht wird, die zur Verstoffwechselung der Aminosäure Tryptophan und bestimmter anderer Aminosäuren benötigt werden. Da der Transport von Aminosäuren im Darm und in den Nieren gestört ist, hat der Körper eine unzureichende Menge dieser Substanzen. Die Hartnup-Krankheit tritt auf, wenn Eltern an ihre Kinder das defekte Gen weitergeben, das zu dieser Krankheit führt.