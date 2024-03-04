Bakterielle Tracheitis ist eine durch Bakterien verursachte schwere Infektion der Luftröhre (Trachea).

Bakterielle Tracheitis ist selten und kann Kinder aller Altersgruppen betreffen. Am häufigsten sind die Bakterien Staphylococcus aureus und Streptokokken die Ursache für die Infektion.

Die Infektion tritt plötzlich auf und ist durch ein lautes, rasselndes Geräusch (Stridor) beim Einatmen, hohes Fieber und oft große Mengen eitrigen Auswurfs gekennzeichnet.

In seltenen Fällen kann sich die bakterielle Tracheitis als eine Komplikation des Krupp-Syndroms (Entzündung von Luftröhre und Kehlkopf) oder einer endotrachealen Intubation entwickeln (Einführen eines Kunststoff-Atemschlauchs durch Mund oder Nase in die Luftröhre).

Diagnose einer bakteriellen Tracheitis Laryngoskopie

Röntgenaufnahme des Halses Die Diagnose der bakteriellen Tracheitis wird anhand der Symptome gestellt. Zur Bestätigung der Diagnose wird der Rachen mit einem dünnen Schlauch untersucht (Laryngoskop). Häufig werden Röntgenaufnahmen des Halses gemacht, um Anomalien zu zeigen, die eine bakterielle Tracheitis vom Krupp-Syndrom unterscheidet.