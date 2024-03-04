skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Bakterielle Tracheitis

VonRajeev Bhatia, MD, Phoenix Children's Hospital
Überprüft vonAlicia R. Pekarsky, MD, State University of New York Upstate Medical University, Upstate Golisano Children's Hospital
Überprüft/überarbeitet Geändert März 2024
v34394498_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Bakterielle Tracheitis ist eine durch Bakterien verursachte schwere Infektion der Luftröhre (Trachea).

Bakterielle Tracheitis ist selten und kann Kinder aller Altersgruppen betreffen. Am häufigsten sind die Bakterien Staphylococcus aureus und Streptokokken die Ursache für die Infektion.

Die Infektion tritt plötzlich auf und ist durch ein lautes, rasselndes Geräusch (Stridor) beim Einatmen, hohes Fieber und oft große Mengen eitrigen Auswurfs gekennzeichnet.

In seltenen Fällen kann sich die bakterielle Tracheitis als eine Komplikation des Krupp-Syndroms (Entzündung von Luftröhre und Kehlkopf) oder einer endotrachealen Intubation entwickeln (Einführen eines Kunststoff-Atemschlauchs durch Mund oder Nase in die Luftröhre).

Diagnose einer bakteriellen Tracheitis

  • Laryngoskopie

  • Röntgenaufnahme des Halses

Die Diagnose der bakteriellen Tracheitis wird anhand der Symptome gestellt.

Zur Bestätigung der Diagnose wird der Rachen mit einem dünnen Schlauch untersucht (Laryngoskop). Häufig werden Röntgenaufnahmen des Halses gemacht, um Anomalien zu zeigen, die eine bakterielle Tracheitis vom Krupp-Syndrom unterscheidet.

Behandlung einer bakteriellen Tracheitis

  • Endotracheale Intubation

  • Antibiotika

Werden sie behandelt, erholen sich die meisten Kinder vollständig.

Sehr kranke Kinder benötigen eine endotracheale Intubation. Der Schlauch verhindert, dass die Luftröhre zuschwillt.

Gegen die Infektion werden intravenös Antibiotika verabreicht.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.