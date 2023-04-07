Rechter Doppelausstromventrikel

Die Symptome hängen von der Stelle des Ventrikelseptumdefekts und den weiteren Anomalien ab, die der Säugling hat.

Die Säuglinge können unter beschleunigter Atmung, Appetitlosigkeit, Ermüdbarkeit und/oder Blaufärbung der Lippen, Nagelbette und der Haut (Zyanose) leiden.