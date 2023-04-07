Rechter Doppelausstromventrikel

Die Symptome hängen von der spezifischen Anatomie und Lage des Ventrikeldefekts und den damit verbundenen Anomalien ab.
Die Diagnose erfolgt mittels Elektrokardiographie, bildgebenden Verfahren und Herzkatheterisierung.
Medikamente sind hilfreich, aber in der Regel ist ein operativer Eingriff erforderlich.
Beim rechten Doppelausstromventrikel sind sowohl die Aorta als auch die Pulmonalarterie mit der rechten Herzkammer verbunden, aber keine Arterie mit der linken Herzkammer. Säuglinge mit einem rechten Doppelausstromventrikel (DORV) haben auch ein Loch zwischen den Herzkammern (ventrikulärer Septumdefekt), wodurch sich sauerstoffreiches Blut mit sauerstoffarmem Blut vermischt. Daher kann es sein, dass der Körper des Säuglings nicht ausreichend Sauerstoff erhält, was zu einer Zyanose führt. Wenn zu viel Blut durch die Pulmonalarterie zur Lunge fließt, kann es zu einer Herzinsuffizienz kommen.
Symptome eines rechten Doppelausstromventrikels
Die Symptome hängen von der Stelle des Ventrikelseptumdefekts und den weiteren Anomalien ab, die der Säugling hat.
Die Säuglinge können unter beschleunigter Atmung, Appetitlosigkeit, Ermüdbarkeit und/oder Blaufärbung der Lippen, Nagelbette und der Haut (Zyanose) leiden.
Diagnose eines rechten Doppelausstromventrikels
Röntgenaufnahme des Brustkorbs und Elektrokardiographie (EKG)
Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens)
Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT)
Herzkatheterisierung
Die Diagnose wird durch eine Echokardiographie bestätigt.
Normalerweise werden Röntgenaufnahmen des Brustkorbs und ein EKG durchgeführt. Gelegentlich ist eine Herzkatheterisierung erforderlich. Andere bildgebende Verfahren können hilfreich sein.
Behandlung eines rechten Doppelausstromventrikels
Medikamente zur Behandlung von Zyanose und Herzinsuffizienz
Operation
Im Neugeborenenalter können Medikamente erforderlich sein, die Prostaglandine heißen, um den Ductus arteriosus offen zu halten, wenn der Säugling eine schwere Zyanose hat. Wenn zu viel Blut in die Lunge fließt, sind Medikamente erforderlich, um die Herzfunktion zu verbessern und die daraus resultierende Herzinsuffizienz zu behandeln.
Um den Herzfehler zu reparieren, ist eine Operation erforderlich.
