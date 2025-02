Toilettentraining

Den meisten Kindern kann man im Alter zwischen 2 und 3 Jahren beibringen, selbstständig zur Toilette zu gehen. Meist funktioniert der Stuhlgang zuerst. Die meisten Kinder können ihren Darm im Alter zwischen 2 und 3 Jahren selbstständig kontrollieren, ihre Blase zwischen 3 und 4 Jahren. Im Alter von 5 Jahren können die meisten Kinder ihre Blase am Tag kontrollieren (als Harnkontinenz am Tag bezeichnet). Zudem können sie sich selbst an- und ausziehen, auf die Toilette gehen, sich selbst abwischen, spülen und Hände waschen.

Manche Kinder haben jedoch Probleme, ihre Blase oder ihren Darm zu kontrollieren. Diese mangelnde Kontrolle wird Inkontinenz genannt. Bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, ihre Blase zu kontrollieren, siehe Harninkontinenz bei Kindern Bei Kindern, die Probleme mit der Darmkontrolle haben, siehe Stuhlinkontinenz bei Kindern

Der Schlüssel zur erfolgreichen Sauberkeitserziehung liegt darin, zu erkennen, wann ein Kind dazu bereit bzw. reif ist. Dies zeigt sich darin, dass das Kind

Mehrere Stunden am Stück trocken ist

Gewickelt werden will, wenn es nass oder schmutzig ist

Auf dem Topf oder der Toilette sitzen möchte und sich auf das Urinieren oder Koten vorbereitet

Dinge an die richtige Stelle legen und einfache Anweisungen befolgen kann

In der Regel sind Kinder etwa im Alter zwischen 18 und 24 Monaten für die Sauberkeitserziehung bereit. Auch wenn sie körperlich dazu bereit sind, sind es manche Kinder emotional noch nicht. Um einen langen Machtkampf zu vermeiden, sollte man am besten warten, bis das Kind emotional bereit zu sein scheint. Wenn Kinder zur Sauberkeitserziehung bereit sind, werden sie um Hilfe bitten, weil sie zur Toilette gehen wollen, oder sie setzen sich von allein auf den Topf.