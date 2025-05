Brustinfektionen werden in der Regel durch Bakterien verursacht. In seltenen Fällen führen Brustinfektionen zu einem Brustabszess (einer Eiteransammlung in der Brust).

Mastitis bezeichnet eine schmerzhafte Entzündung der Brust, die gewöhnlich von einer Brustinfektion begleitet wird und häufig bei stillenden Müttern vorkommt.

(Siehe auch Überblick über Brusterkrankungen).

Brustabszesse sind weniger häufig als Brustinfektionen. Ein Abszess kann sich entwickeln, wenn eine Brustinfektion nicht behandelt wird.

Ein Abszess wird meist mit einer Nadel entleert (als Aspiration bezeichnet). Die Platzierung der Nadel erfolgt ultraschallgeführt. Manchmal muss zur Entleerung eines Abszesses ein Einschnitt gemacht werden.

Normalerweise erfolgt auch eine Behandlung mit Antibiotika.