Einführung zu verschiedenartigen gynäkologischen Abnormitäten

Zu den nicht kanzerösen (gutartigen) gynäkologischen Wucherungen zählen Zysten, Polypen und Myome (Leiomyome). Gutartige Wucherungen können auf der Vulva oder in der Scheide, in der Gebärmutter oder in den Eierstöcken entstehen. Die Vulva besteht aus den Schamlippen und anderen Geweben rund um die Scheidenöffnung.

Anatomie der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane

Anatomie der inneren weiblichen Geschlechtsorgane

Zysten sind in sich geschlossene Beutel, die vom Gewebe, welches sie umgibt, abgetrennt sind. Sie sind mit Flüssigkeit, Blut oder manchmal auch mit festen Ausfallprodukten gefüllt. In den weiblichen Fortpflanzungsorganen treten häufig die folgenden Zysten auf:

Gelegentlich können Zysten oder Tumoren in einem Eierstock dazu führen, dass sich dieser verdreht. Diese Störung wird Ovarialtorsion genannt.

In seltenen Fällen werden bestimmte gynäkologische Wucherungen bösartig.

Weitere gynäkologische Abnormitäten umfassen Folgendes: