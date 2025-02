Eierstockzysten und andere gutartige Eierstockgeschwulste

Gutartige Tumoren wie Fibrome und Zystadenome müssen ebenfalls behandelt werden.

Wenn ein Tumor bösartig erscheint, wird ein operativer Eingriff zur Beurteilung und, wenn möglich, zur Entfernung des Tumors durchgeführt. Eines der folgenden Verfahren wird durchgeführt:

Laparoskopie

Laparotomie

Für eine Laparoskopie sind ein oder mehrere kleine Einschnitte am Unterleib nötig. Sie wird in einem Krankenhaus und in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt. Die Frauen müssen allerdings möglicherweise nicht über Nacht bleiben.

Eine Laparotomie verläuft ähnlich, erfordert aber einen größeren Einschnitt und eine Übernachtung im Krankenhaus.

Welches Verfahren angewandt wird, hängt davon ab, wie groß die Geschwulst ist und ob andere Organe betroffen sind.

Wenn technisch möglich, versucht der Arzt, die Eierstöcke zu erhalten, indem er nur die Zyste entfernt (Zystektomie).

Eine Entfernung des betroffenen Eierstocks (Ovarektomie) wird unter folgenden Umständen erforderlich: