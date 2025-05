Orgasmusstörung bei Frauen

Selbststimulation (Masturbation)

Psychotherapien oder Sexualtherapie

Ärzte können Frauen ermutigen, durch Selbststimulation (Masturbation) herauszufinden, welche Art der Berührung angenehm und erregend ist.

Die Ärzte können auch vorschlagen, die Art und Intensität anderer Reize zu erhöhen und Fantasien, Rollenspiele, Videos, schriftliches Material sowie Laute einzubeziehen.

Des Weiteren können Techniken wie Entspannungstechniken und Sensualitätstrainingsübungen hilfreich sein. Bei Sensualitätstrainingsübungen berühren sich die Partner gegenseitig auf sehr angenehme Weise. Paare können verschiedene Stimuli ausprobieren und damit experimentieren, wie z. B. einem Vibrator, Fantasie oder Erotikvideos. Ein Vibrator kann besonders bei Nervenschäden nützlich sein.

Es kann hilfreich sein, mehr über die Anatomie der Frau und darüber, wie sie erregt werden kann, zu erlernen. Bei einigen Frauen ist ausschließlich die Stimulation der Klitoris ausschlaggebend.

Psychotherapien können Frauen helfen, Ängste in Bezug auf ihre sexuelle Leistungsfähigkeit und Vertrauensprobleme gegenüber dem Partner zu identifizieren und zu überwinden. Zu diesen Therapien zählen Psychotherapie, kognitive Verhaltenstherapie, achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie und Sexualtherapie.

Die Psychotherapie und die kognitive Verhaltenstherapie können bei Frauen mit früheren sexuellen Traumata oder psychischen Gesundheitsstörungen hilfreich sein. Diese Therapien können Frauen helfen, ihre Angst vor Verletzlichkeit und Vertrauensprobleme gegenüber dem Partner zu identifizieren und zu bewältigen.

Achtsamkeitsübungen (sich darauf zu konzentrieren, was in diesem Augenblick geschieht) können Frauen dabei helfen, sich auf sexuelle Empfindungen zu konzentrieren, ohne zu urteilen oder zu überwachen, was geschieht.

Die Sexualtherapie hilft Frauen und ihren Partnern oft dabei, mit Problemen umzugehen, die ihr Sexualleben beeinträchtigen, wie etwa spezifische sexuelle Probleme und ihre Beziehung zu ihrem Partner.

Wenn ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) die Ursache ist, kann die Verabreichung von Bupropion (eine andere Art von Antidepressivum) helfen. Der Arzt kann aber auch ein anderes Antidepressivum empfehlen.

Für die weibliche Orgasmusstörung gibt es keine zu empfehlende medikamentöse Therapie.