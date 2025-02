Präeklampsie und Eklampsie

Manche Frauen mit einer Präeklampsie weisen keine Symptome auf. Bei anderen verursacht die Präeklampsie eine Flüssigkeitsansammlung (Ödem), vor allem in Händen, Fingern und Gesicht und auch an den Knöcheln und Füßen. Es kann sein, dass Ringe nicht mehr passen. Frauen können schnell an Gewicht zunehmen, manchmal mehr als 5 Pfund pro Woche.

Eine schwere Präeklampsie kann zu Organschäden führen, z. B. des Gehirns, der Nieren, der Lunge, des Herzens oder der Leber. Symptome einer schweren Präeklampsie umfassen Folgendes:

Starke Kopfschmerzen

Verzerrte Sicht

Verwirrtheit

Überaktive Reflexe

Schmerzen im rechten Oberbauch (über der Leber)

Übelkeit und/oder Erbrechen

Atembeschwerden

Verringertes Wasserlassen

Sehr hoher Blutdruck

Schlaganfall (selten)

Eine schwangere Frau sollte ihren Arzt anrufen, wenn sie neue Kopfschmerzen hat, die mit Paracetamol nicht abklingen, oder wenn sie plötzlich Schwellungen an Händen oder im Gesicht hat.

Wussten Sie ...

Es kann sein, dass eine Präeklampsie zunächst nur wenige erkennbare Symptome verursacht, sich dann aber plötzlich verschlimmert und Krampfanfälle auslöst (Eklampsie).

Manche Kinder sind klein, weil die Plazenta nicht gut funktioniert oder weil sie vorzeitig zur Welt kommen. Komplikationen einer Präeklampsie können sogar zum Tod des Fötus führen. Säuglinge von Frauen mit einer Präeklampsie haben 4- bis 5-mal häufiger nach der Geburt Probleme als die Kinder nicht betroffener Frauen, abhängig davon, wie früh sie geboren werden und wie viel sie bei der Entbindung wiegen.

In seltenen Fällen verursacht eine Präeklampsie eine vorzeitige Plazentaablösung. Falls es zu einer Präeklampsie und/oder einer Plazentaablösung kommt, kann eine Frühgeburt ausgelöst werden. Dann besteht ein höheres Risiko, dass sich beim Kind kurz nach der Geburt Komplikationen einstellen.