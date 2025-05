Eine hämolytische Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen tritt auf, wenn eine schwangere Frau Rh-negatives Blut und der Fötus Rh-positives Blut hat.

Eine hämolytische Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen kann zu einem Abbau der roten Blutkörperchen des Kindes führen und unter Umständen eine schwere Anämie auslösen.

Der Fötus einer Frau mit Rh-negativer Blutgruppe und eines Mannes mit Rh-positiver Blutgruppe wird regelmäßig auf Anämie untersucht.

Besteht der Verdacht auf eine Anämie, werden dem Kind Bluttransfusionen gegeben.

Um Komplikationen beim Fötus zu verhindern, werden Frauen mit Rh-negativem Blut nach etwa 28 Schwangerschaftswochen, nach einer signifikanten Blutung, nach der Entbindung und nach gewissen Eingriffen Injektionen mit Rh-Antikörpern verabreicht.

Eine Frau mit Rh-negativem Blut kann einen Fötus mit Rh-positivem Blut tragen, sofern der Vater Rh-positives Blut hat.

Wussten Sie ...

Der Rhesusfaktor ist ein Molekül, das bei manchen Menschen auf der Oberfläche der roten Blutkörperchen zu finden ist. Ist dieser Faktor vorhanden, gilt das Blut dieses Menschen als Rh-positiv; fehlt er, ist das Blut Rh-negativ. Wenn das Rh-positive Blut des Fötus in den Blutkreislauf der Rh-negativen Mutter gelangt, können Komplikationen auftreten. In diesem Fall kann das Immunsystem der Frau die roten Blutkörperchen des Fötus als Fremdkörper identifizieren und Rhesus-Antikörper bilden, welche die Rh-positiven Blutkörperchen des Kindes zerstören. Diese Antikörperproduktion nennt sich Rh-Sensibilisierung. (Antikörper sind Proteine, die von den Immunzellen gebildet werden, um den Körper gegen fremde Substanzen zu verteidigen.)

Bei Frauen mit Rh-negativem Blut kann es jederzeit während der Schwangerschaft zu einer solchen Sensibilisierung kommen. Der Zeitpunkt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist die Geburt. In der Schwangerschaft, in deren Rahmen die Sensibilisierung stattfindet, dürfte der Fötus bzw. das Neugeborene kaum beeinträchtigt werden. Sobald Frauen sensibilisiert sind, wird es mit jeder darauf folgenden Schwangerschaft wahrscheinlicher, dass Komplikationen auftreten, wenn das Blut des Fötus Rh-positiv ist. Nach der Sensibilisierung produzieren Frauen mit jeder Schwangerschaft Rh-Antikörper in größeren Mengen und zu einem früheren Zeitpunkt.

Wenn die Rh-Antikörper durch die Plazenta zum Fötus gelangen, können sie einen Teil seiner roten Blutkörperchen zerstören. Ein solcher Abbau wird hämolytische Krankheit beim Fötus (Erythroblastosis fetalis) oder beim Neugeborenen (Erythroblastosis neonatorum) genannt. Wenn die roten Blutkörperchen schneller zerstört werden, als der Fötus neue produzieren kann, kann sich beim Fötus eine Anämie (zu wenig rote Blutkörperchen) entwickeln. Eine schwere Anämie kann zum Tod des Fötus führen.

Wenn die roten Blutkörperchen abgebaut werden, wird der gelbe Farbkörper Bilirubin produziert. Wird eine große Anzahl roter Blutkörperchen zerstört, kann sich das Bilirubin in der Haut und in anderem Gewebe anhäufen. Infolgedessen erscheint die Haut und das Augenweiß des Neugeborenen gelb (sogenannte Gelbsucht). In schweren Fällen kann das Gehirn geschädigt werden (Kernikterus).

Normalerweise verursacht eine hämolytische Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen keine Symptome bei schwangeren Frauen.

In manchen Fällen sind andere Moleküle auf den roten Blutkörperchen der Frau mit denen des Fötus inkompatibel. Eine solche Inkompatibilität kann ähnliche Probleme verursachen wie bei einer hämolytische Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen.

Diagnose einer hämolytischen Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen Bluttests

Doppler-Sonographie, falls das Blut der Schwangeren Rh-Antikörper enthält Schon beim ersten Arztbesuch während der Schwangerschaft werden alle Frauen untersucht, um den Rhesusfaktor (Rh-positiv oder Rh-negativ) in ihrem Blut zu bestimmen, und ob Rh-Antikörper oder Antikörper gegen rote Blutkörperchen vorliegen. Ärzte beurteilen in der Regel das Risiko, dass Frauen mit Rh-negativer Blutgruppe gegenüber dem Rh-Faktor sensitiv werden und Rh-Antikörper produzieren, wie folgt: Wenn der Vater für einen Test zur Verfügung steht, wird seine Blutgruppe festgestellt.

Wenn der Vater für den Test nicht zur Verfügung steht oder bereits getestet wurde und Rh-positives Blut hat, kann im Rahmen eines Bluttests die zellfreie fötale DNA analysiert werden, um zu bestimmen, ob der Fötus Rh-positives Blut hat. Für diesen Test wird der Mutter Blut entnommen und auf kleine Fragmente der DNA des Fötus untersucht, die in sehr geringen Mengen im Blut der Schwangeren zu finden sind (in der Regel nach 10 bis 11 Wochen). Wenn der Vater Rh-negatives Blut hat, sind keine weiteren Tests erforderlich. Wenn der Vater Rh-positiv ist, wird der Spiegel der Rh-Antikörper im Blut der Mutter gemessen. Ab einem bestimmten Punkt ist das Risiko einer Anämie beim Fötus erhöht. In solchen Fällen kann in regelmäßigen Abständen eine Doppler-Sonographie durchgeführt werden, um den Blutfluss im Gehirn des Fötus zu beurteilen. Liegt dieser nicht im Normbereich, leidet der Fötus unter Umständen unter einer Anämie.

Behandlung einer hämolytischen Krankheit beim Fötus und beim Neugeborenen Bluttransfusionen für Anämie beim Fötus

Manchmal frühzeitige Entbindung Wenn der Fötus Rh-negatives Blut hat oder wenn Testergebnisse darauf hinweisen, dass beim Fötus keine Anämie vorliegt, kann die Schwangerschaft ohne Behandlung bis zum Geburtstermin weitergeführt werden. Wird eine Anämie beim Fötus festgestellt, kann ihm vor der Geburt von einem Spezialisten in einem Zentrum, das auf Risikoschwangerschaften spezialisiert ist, eine Bluttransfusion gegeben werden. In den meisten Fällen wird diese über eine Nadel verabreicht, die in eine Vene der Nabelschnur eingeführt wird. Weitere Transfusionen werden in der Regel bis zur 32. oder 35. Schwangerschaftswoche vorgenommen. Der genaue Zeitpunkt der Transfusionen hängt vom Schweregrad der Anämie und vom Alter des Fötus ab. Der Zeitpunkt der Entbindung hängt von der individuellen Situation der jeweiligen Frau ab. Vor der ersten Transfusion werden den Schwangeren oft Kortikosteroide verabreicht, wenn die Schwangerschaft bereits mindestens in der 23. Woche ist. Kortikosteroide tragen zur Ausbildung der Lunge des Fötus bei und beugen so den häufigsten Komplikationen bei einer Frühgeburt vor. Nach der Geburt braucht das Neugeborene gegebenenfalls weitere Bluttransfusionen. Mitunter reicht es aus, wenn die erste Transfusion nach der Geburt stattfindet.