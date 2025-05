Eine intraamniotische Infektion entsteht gewöhnlich aufgrund von Bakterien, die aus der Scheide in die Gebärmutter eintreten und das den Fötus umgebende Gewebe infizieren. In der Scheide leben unterschiedliche Arten von Bakterien, die dort normal vorkommen. Normalerweise verursachen diese keine Scheideninfektion, aber wenn sie sich auf die Gebärmutter ausbreiten, können sie eine Infektion der Gebärmutter verursachen. Gewöhnlich verhindert der Schleim in Gebärmutterhals, Fruchtblase und Plazenta, dass die Bakterien eine Infektion hervorrufen. Bestimmte Bedingungen können es den Bakterien jedoch erleichtern, diese Schutzbarrieren zu durchbrechen.

Eine intraamniotische Infektion tritt auch in den folgenden Fällen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf:

Die den Fötus umgebenden Membranen können zu schnell aufplatzen (sogenannter vorzeitiger Blasensprung).

Es kommt zu einer langen Verzögerung zwischen dem Blasensprung und der Entbindung des Babys. Je länger die Verzögerung dauert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich eine intraamniotische Infektion entwickelt.

Vorzeitiges Einsetzen der Wehen

Mekonium (der dunkelgrüne Stuhl, der vom Fötus vor der Geburt gebildet und in der Regel erst nach der Geburt ausgeschieden wird) im Fruchtwasser

Bakterien, die Infektionen verursachen können, befinden sich im Genitaltrakt. Die Patientinnen sind sich möglicherweise nicht bewusst, dass diese Bakterien vorhanden sind, insbesondere wenn sie sich keinen regelmäßigen Schwangerschaftsuntersuchungen unterzogen haben, bei denen gewöhnlich Tests auf diese Bakterien durchgeführt werden.

Ärzte oder Hebammen führen bei Frauen mit geplatzter Blase viele gynäkologische Untersuchungen durch. Bei solchen Untersuchungen können Bakterien in die Scheide und die Gebärmutter gelangen.

Lang anhaltende Wehen

In seltenen Fällen kommt es zu einer Infektion, wenn eine interne fötale Überwachung durchgeführt wird. Bei diesem Verfahren überwachen die Ärzte den Fötus, indem eine Elektrode (ein kleiner runder Sensor, der an einen Draht angeschlossen ist) durch die Scheide einer Frau eingeführt und an der Kopfhaut des Fötus angebracht wird.