Methoden zur natürlichen Familienplanung

Die Kalendermethode (auch die Knaus-Ogino-Methode genannt) kann nur bei Frauen angewendet werden, deren Menstruationsblutung regelmäßig ist. Frauen können Zyklusperlen oder ein anderes Hilfsmittel (z. B. eine App zur Nachverfolgung des Menstruationszyklus) verwenden, um ihre fruchtbaren Tage nachzuverfolgen. Diese Perlen oder Kügelchen sind farbkodiert und jede Kugel repräsentiert einen Tag des Zyklus. Um den Tracker zu verwenden, geben Frauen das Datum, an dem ihre letzte Periode begonnen hat, die Dauer der Periode und die durchschnittliche Dauer ihres Zyklus ein. Diese Informationen helfen Frauen dabei, festzustellen, wann der Eisprung wahrscheinlich eintritt – in der Regel am 14. Tag des Menstruationszyklus.

Um zu berechnen, in welchen Tagen kein Geschlechtsverkehr stattfinden sollte, zieht die Frau 18 Tage von ihrem kürzesten und 11 Tage von ihrem längsten Zyklus der vergangenen 12 Monate ab. Wenn z. B. ein Zyklus zwischen 26 und 29 Tage dauert, darf sie ab Tag 8 (26 minus 18) bis Tag 18 (29 minus 11) keinen Geschlechtsverkehr haben. Je länger die Zyklusdauer, umso länger darf eine Frau keinen Geschlechtsverkehr haben. Der Tag, an dem die Menstruationsperiode beginnt, zählt als Tag 1.