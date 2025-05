Dauerhafte Verhütung

Seit dem 31. Dezember 2018 ist das für dieses Verfahren erforderliche Spezialgerät in den Vereinigten Staaten nicht mehr verfügbar.

Bei diesem Verfahren sind keine Schnitte erforderlich. Es wird eine lokale Betäubung mit oder ohne Beruhigungsmittel (Sedativa) angewendet, um die Frau schläfrig zu machen.

Die Ärzte führen einen flexiblen Beobachtungsschlauch (Hysteroskop) durch die Scheide und die Gebärmutter in die Eileiter ein. Danach werden Spiralen (Mikroeinsätze) in die Eileiter eingeführt, um diese zu verschließen. Die Spirale reizt das Gewebe in den Eileitern und führt dazu, dass sich Narben bilden. Das Narbengewebe blockiert die Eileiter. Es dauert bis zu 3 Monate, bis das Narbengewebe sich bildet, daher müssen Frauen eine andere Verhütungsmethode verwenden, bis der Arzt bestätigt, dass die Eileiter verschlossen sind. Frauen können nach dem Verfahren gewöhnlich noch am selben Tag nach Hause gehen.

Etwa 3 Monate später bestätigen die Ärzte, dass die Eileiter geschlossen sind, indem sie eine Röntgenaufnahme erstellen, nachdem ein Röntgenkontrastmittel durch die Scheide in die Gebärmutter und die Eileiter injiziert wurde (Hysterosalpingographie). Wenn das Kontrastmittel am Ende der Eileiter nicht austritt, können die Ärzte bestätigen, dass die Leiter verschlossen sind.

Diese Art der Sterilisierung kann gewöhnlich nicht rückgängig gemacht werden.

Die Raten der unbeabsichtigten Schwangerschaften sind ähnlich, unabhängig davon, ob eine Hysteroskopie oder eine Laparoskopie zur dauerhaften Empfängnisverhütung eingesetzt wird. Nach einer Hysteroskopie ist es jedoch wahrscheinlicher, dass Frauen eine zweite Operation benötigen.