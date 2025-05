Bei einem febrilen Abort (oder septischen Abort) liegt eine schwere Infektion der Gebärmutter vor, die kurz vor, während oder nach einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehlgeburt auftritt. Ein febriler Abort ist ein medizinischer Notfall.

Ein febriler Abort verursacht Schüttelfrost, Fieber, Scheidenausfluss, Scheidenblutungen und Herzrasen, typischerweise innerhalb von 2 Tagen nach einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehlgeburt.

Das Risiko eines febrilen Aborts ist hoch, wenn eine Frau ein Verfahren zur Entfernung des Gebärmutterinhalts für einen Schwangerschaftsabbruch oder eine Fehlgeburt durch eine ungeschulte Person und/oder ohne sterile Techniken oder geeignete Instrumente durchführen lässt.

Es wird eine Unterleibsuntersuchung vorgenommen und Blutkulturen angelegt, um die Mikroorganismen zu identifizieren, die die Infektion verursachen, und zur Unterstützung bei der Auswahl der geeigneten Antibiotika.

Schwangerschaftsgewebe in der Gebärmutter muss so schnell wie möglich entfernt werden; die Infektion wird mit Antibiotika behandelt.

Ein febriler Abort ist nach jedem Eingriff für einen Schwangerschaftsabbruch oder eine Fehlgeburt möglich. Sie tritt jedoch am häufigsten auf, wenn eine ungeschulte Person (oder die schwangere Frau selbst) das Verfahren ohne sterile Techniken und/oder mit geeigneten chirurgischen Geräten durchführt. Medizinische Fachkräfte, die nicht in Verfahren rund um eine Schwangerschaft geschult sind, oder andere ungeschulte Personen können während des Eingriffs die Gebärmutter durchbohren, was dazu führen kann, dass sich die Infektion ausbreitet oder schwere Blutungen oder Verletzungen an anderen Organen, wie dem Darm, verursacht. Diese Situationen treten in der Regel auf, wenn mangelnder Zugang zu medizinischer Versorgung besteht oder persönliche Probleme die Frauen daran hindern, sich medizinisch professionell versorgen zu lassen.

Ein febriler Abort kann entstehen, wenn Schwangerschaftsgewebe nach einem Schwangerschaftsabbruch oder einer Fehlgeburt in der Gebärmutter verbleibt und sich infiziert. Ein febriler Abort ist ein medizinischer Notfall und kann bei einer schwangeren Frau zu schweren Problemen oder zum Tod führen.

Symptome eines febrilen Aborts Die Symptome eines febrilen Aborts treten typischerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach dem Schwangerschaftsabbruch auf. Dazu zählen Schüttelfrost, Fieber, Scheidenausfluss, Herzrasen und oft Scheidenblutungen. Der Gebärmutterhals kann sich aufweiten, und eine Fehlgeburt ist möglich, wenn noch keine aufgetreten ist. Wenn die Gebärmutter während eines Schwangerschaftsabbruchs durchstochen wird, haben die Frauen in der Regel starke Bauchschmerzen. Bei Frauen mit einem febrilen Abort kann sich ein Delir entwickeln und der Blutdruck kann gefährlich niedrig werden, was zu einem septischen Schock führt.

Diagnose eines febrilen Aborts Untersuchung durch den Arzt

Bluttests

Ultraschall Ein febriler Abort kann in der Regel anhand bisheriger Verfahren diagnostiziert werden, denen sich eine Frau während der aktuellen Schwangerschaft unterzogen hatte, anhand von Symptomen und einer körperlichen Untersuchung, die einen oder mehrere der folgenden Befunde ergibt: Fieber

Niedriger Blutdruck

Starke Blutungen aus der Gebärmutter oder im Bauchraum

Unterleibs- oder Bauchschmerzen Wenn ein febriler Abort wahrscheinlich erscheint, wird eine Blutprobe ins Labor geschickt, wo eine Kultur angelegt wird (in einer Substanz, die das Wachstum von Mikroorganismen anregt). Mit dieser Technik kann der Mikroorganismus bestimmt werden, der die Infektion verursacht, damit festgestellt werden kann, welche Antibiotika wirksam wären. Eine Ultraschalluntersuchung wird durchgeführt, um nach Fragmenten der Schwangerschaft zu suchen, die in der Gebärmutter verbleiben können.