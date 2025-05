Unter einer ektopen (auch ektopischen) Schwangerschaft (Extrauteringravidität) wird die Einnistung (Einpflanzung) eines befruchteten Eis außerhalb der Gebärmutter, z. B. im Eileiter, verstanden.

Bei einer ektopen Schwangerschaft kann der Fötus nicht überleben.

Frauen mit einer ektopen Schwangerschaft haben oft ab dem ersten Trimester Scheidenblutungen und Bauchschmerzen.

Eine ektope Schwangerschaft muss sofort ärztlich behandelt werden, da bei einer fortschreitenden ektopen Schwangerschaft das Körperteil, in dem sich die Eizelle eingenistet hat (z. B. im Eileiter), aufplatzen (rupturieren) kann, was zu schweren Blutungen führen kann, die für die schwangere Frau tödlich enden können.

Die Diagnose stützt sich auf die Ergebnisse von Ultraschalluntersuchungen, die durchgeführt werden, um die Lage des Fötus zu bestimmen, und auf Bluttests; häufig müssen diese Untersuchungen mehrere Tage lang wiederholt werden.

Normalerweise kann eine ektope Schwangerschaft mit einer oder mehreren Dosen eines Medikaments (Methotrexat) behandelt werden; manchmal ist eine Operation erforderlich.

Nachdem ein Ei vom Eierstock freigesetzt wurde (Eisprung), wird es befruchtet, wenn es mit Spermien in Kontakt kommt. Die Befruchtung erfolgt in der Regel im Eileiter. Die befruchtete Eizelle wandert dann durch den Eileiter in die Gebärmutter und nistet sich in der Gebärmutterwand ein. Bei einem verengten oder blockierten Eileiter kann es jedoch sein, dass die befruchtete Eizelle die Gebärmutter nicht erreichen kann. In manchen Fällen nistet sich die befruchtete Eizelle dann in Gewebe außerhalb der Gebärmutter ein, und es kommt zu einer ektopen Schwangerschaft. Ektope Schwangerschaften nisten sich am häufigsten in einem der Eileiter ein (sogenannte Eileiterschwangerschaft), können sich aber auch an anderen Stellen (z. B. am Eierstock oder Gebärmutterhals) einnisten.

Eine ektope Schwangerschaft beginnt sich in der Regel zu entwickeln, jedoch anormal, und die Entwicklung verlangsamt sich oder hört auf. Weil das Gewebe außerhalb der Gebärmutter nicht die notwendige Blutversorgung bieten kann, überlebt der Fötus nicht.

Wenn eine ektope Schwangerschaft wächst, kann sie die Struktur (Teil des Körpers), in der sie sich eingenistet hat, zum Aufplatzen bringen (rupturieren), z. B. einen Eileiter. Die Struktur, in der sich die ektope Schwangerschaft eingenistet hat, platzt typischerweise nach etwa 6 bis 16 Wochen auf. Reißt das Membrankonstrukt bei einer ektopen Schwangerschaft, kann es zu schweren und für die Frau sogar lebensgefährlichen Blutungen kommen. Je später die Struktur platzt, desto schwerere Blutungen treten auf, was wiederum ein höheres Todesfallrisiko für die schwangere Frau birgt. Wenn jedoch eine ektope Schwangerschaft entdeckt wird, bevor sie platzt, kann sie in der Regel sicher behandelt werden.

Eine ektope Schwangerschaft tritt bei etwa 1 bis 2 Prozent der Schwangerschaften auf.

Risikofaktoren (Bedingungen, die das entsprechende Risiko erhöhen) als Hochrisikofaktoren für eine ektope Schwangerschaft umfassen Folgende:

frühere ektope Schwangerschaft

Vorhergehende Beckenoperation, insbesondere Eileiteroperation, einschließlich Tubensterilisation (auch als Tubenligatur oder Abbinden der Eilleiter bezeichnet)

Eileiteranomalien oder -schäden (z. B. durch eine Infektion oder Operation)

Assistierte Reproduktionsmethoden (Fertilitätsbehandlungen), die während der aktuellen Schwangerschaft eingesetzt werden

Andere Risikofaktoren einer ektopen Schwangerschaft sind die Folgenden:

Frühere Beckenentzündung oder sexuell übertragbare Infektionen (insbesondere Infektionen durch Chlamydia trachomatis )

Unfruchtbarkeit

Rauchen von Zigaretten

Gewöhnlich werden Personen, die sich einer Tubensterilisation unterzogen haben oder ein Intrauterinpessar (IUP) verwendet haben, nicht schwanger, da dies wirksame Verhütungsmethoden sind. In seltenen Fällen ist das Risiko einer ektopen Schwangerschaft erhöht, wenn bei diesen Personen eine Schwangerschaft eintritt.

Ektope Schwangerschaft: Eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter

Symptome einer ektopen Schwangerschaft Die Symptome einer ektopen Schwangerschaft sind unterschiedlich und können erst auftreten, wenn die entsprechenden Membranen reißen. Die meisten betroffenen Frauen haben Scheidenblutungen oder Schmierblutungen, und/oder Schmerzen im Unterbauch, die dumpf, stechend oder krampfartig sind. Manche Frauen glauben, dass es sich bei der Blutung um eine Menstruationsperiode handelt, und vermuten daher möglicherweise nicht, dass sie schwanger sind. Wenn der Teil der weiblichen Anatomie, in dem sich die ektope Schwangerschaft befindet, platzt, verspürt die Frau in der Regel plötzliche, starke, konstante Schmerzen im Unterbauch. Frauen mit schwerem Blutverlust können sich benommen fühlen oder ohnmächtig werden. Diese Symptome können ein Hinweis auf einen bedrohlich niedrigen Blutdruck (Kreislaufschock) infolge des gefährlich hohen Blutverlusts sein. Sie kann außerdem eine Peritonitis (Entzündung der Membran, die die Bauchhöhle auskleidet) entwickeln.

Diagnose einer ektopen Schwangerschaft Schwangerschaftstest

Ultraschall

Bluttests

Manchmal Laparoskopie Da eine rupturierte ektope Schwangerschaft für eine schwangere Frau lebensbedrohlich sein kann, ist eine sofortige Diagnose unerlässlich. Ärzte vermuten eine ektope Schwangerschaft bei einer Frau, die schwanger ist oder schwanger sein könnte, und wenn sie Unterbauchschmerzen oder Scheidenblutungen hat. Wenn eine ektope Schwangerschaft platzt, kann die Frau ohnmächtig werden oder einen Kreislaufschock erleiden. Ein Schwangerschaftstest wird durchgeführt, um festzustellen, ob die Symptome mit einer Schwangerschaft zusammenhängen. Wenn der Schwangerschaftstest positiv ausfällt oder in seltenen Fällen bei einem negativen Test die Symptome dennoch auf eine ektope Schwangerschaft hinweisen, wird eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. Dazu wird eine Sonde in die Scheide eingeführt (sogenannte transvaginale Sonografie). Bei einer normalen Schwangerschaft befindet sich der Fötus in der Gebärmutter. Zeigt das Ultraschallbild einen Fötus, der sich außerhalb der Gebärmutter befindet, ist die Diagnose einer ektopen Schwangerschaft bestätigt. Früh in der Schwangerschaft kann ein Fötus häufig mit Ultraschall nicht erkannt werden, weil er zu klein ist. Die Ultraschalluntersuchung wird dann wiederholt, in der Regel alle 1 bis 2 Wochen, bis der Ort der Einnistung bestätigt werden kann. In der Zwischenzeit überwachen Ärzte Frauen engmaschig, um sicherzustellen, dass sich die Symptome nicht verschlimmern. Zur Bestimmung der Konzentration des Hormons humanes Choriongonadotropin (hCG), das von der Plazenta im frühen Schwangerschaftsstadium produziert wird, führt der Arzt auch Blutuntersuchungen durch. Die Diagnose einer ektopen Schwangerschaft kann nicht gestellt werden, indem hCG nur einmal gemessen wird. hCG wird in der Regel alle 2 Tage gemessen, bis eine ektope Schwangerschaft bestätigt werden kann oder ein anderer Grund für die Symptome festgestellt wird. Der hCG-Spiegel im Blut steigt während der Schwangerschaft normalerweise ziemlich schnell an. Wenn der hCG-Spiegel nicht wie erwartet steigt oder sinkt, ist eine ektope Schwangerschaft (oder Fehlgeburt) wahrscheinlich. Zur Bestätigung der Diagnose wird vom Arzt unter Umständen ein Beobachtungsschlauch (ein sogenanntes Laparoskop) verwendet, der durch einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Nabel eingeführt wird. Dank dieses Verfahrens kann der Arzt direkt herausfinden, ob eine ektope Schwangerschaft vorliegt.