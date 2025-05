Endometriosenzysten der Vulva

Operation

Endometriosenzysten in der Vulva werden operativ entfernt. Dieser Eingriff wird gewöhnlich in einem Operationssaal vorgenommen, kann aber auch in einer Arztpraxis stattfinden. Hierfür wird ein lokales Betäubungsmittel verwendet.

Der Arzt veranlasst eine Biopsie des entfernten Gewebes, um sicherzustellen, dass es sich nicht um ein Melanom (Hautkrebs) handelt, das auf der Vulva oder in der Scheide vorkommen kann.