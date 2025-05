Diabetes während der Schwangerschaft

Das Komplikationsrisiko während der Schwangerschaft kann durch die Kontrolle des Blutzuckerspiegels reduziert werden. Der Blutzuckerspiegel sollte während der gesamten Schwangerschaft so normal wie möglich bleiben.

Diabetikerinnen, die eine Schwangerschaft planen, wird empfohlen, umgehend Schritte zur Kontrolle ihrer Blutzuckerwerte zu unternehmen, sofern sie dies nicht schon getan haben. Zu diesen Schritten gehören eine angemessene Ernährung, Sport und bei Bedarf die Zuführung von Insulin. Nahrungsmittel, die viel Zucker enthalten, werden aus dem Ernährungsplan gestrichen. Die Frauen sollten sich so ernähren, dass sie kein zusätzliches Gewicht zum Schwangerschaftsgewicht zulegen.

Die meisten schwangeren Diabetikerinnen werden gebeten, ihre Blutzuckerwerte mehrmals pro Tag mit einem Blutzuckerüberwachungsgerät zu Hause zu messen. Wird ein hoher Blutzuckergehalt festgestellt, müssen die Frauen unter Umständen hypoglykämische Medikamente einnehmen oder mit Insulin behandelt werden.

Durch die Behandlung kann es manchmal zu einer zu starken Senkung der Blutzuckerwerte kommen (dies wird als Hypoglykämie bezeichnet). Eine schwere Hypoglykämie kann Verwirrtheit und Ohnmacht verursachen und kann ohne Vorwarnung auftreten. Neigt eine Frau zu Unterzuckerungen (z. B. wenn sie seit einer langen Zeit unter Typ-1-Diabetes leidet), wird ihr ein Glukagon-Kit gegeben und erklärt, wie dieses zu benutzen ist. Das gespritzte Glukagon erhöht die Blutzuckerwerte. Auch einem Familienmitglied wird gezeigt, wie das Kit zu verwenden ist. Kommt es dann zu Symptomen einer Unterzuckerung, kann die Frau oder ein Familienmitglied das Glukagon spritzen.

Vor allem in der Spätschwangerschaft ist ein gut eingestellter Diabetes von großer Bedeutung, da in dieser Zeit die Blutzuckerwerte gewöhnlich ansteigen. In der Regel ist eine höhere Insulindosis erforderlich.