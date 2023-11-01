COVID-19 während der Schwangerschaft

Die meisten an COVID-19 erkrankten Menschen haben leichte oder keine Symptome, manche werden jedoch schwer krank und sterben. Zu den Symptomen können Fieber, Husten und Kurzatmigkeit gehören. Gelegentlich kann der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns das erste Symptom sein.

Sobald sich COVID-19-Symptome entwickeln, verläuft die Infektion bei Schwangeren wahrscheinlich schwerwiegender als bei anderen Menschen, insbesondere, wenn sie bestimmte Erkrankungen haben (wie Diabetes oder Herzerkrankung). Bei einer schweren Erkrankung können ein Krankenhausaufenthalt, eine Einweisung auf die Intensivstation und/oder ein Beatmungsgerät erforderlich sein. Das Gesamtrisiko für schwere Erkrankungen und Tod aufgrund von COVID-19 bleibt jedoch für schwangere Frauen gering.

Das Risiko für Komplikationen während der Schwangerschaft (wie vorzeitige Wehen, Frühgeburt und Präeklampsie) ist bei mittelschweren oder schweren Symptomen erhöht.