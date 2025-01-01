Auswirkungen von Übergängen zwischen Lebensphasen auf ältere Erwachsene

Der Verlust eines geliebten Menschen wirkt sich im Leben einer älteren Person auf viele Aspekte aus, z. B. durch weniger soziale Interaktion und weniger Gesellschaft. Außerdem können sich der soziale Status und die finanziellen Verhältnisse ändern. Bei älteren Erwachsenen kann es nach dem Tod eines nahen Familienangehörigen oder Freundes eventuell zu einer Verschlechterung ihrer eigenen Gesundheit kommen. Der Tod des Ehepartners wirkt sich auf Männer und Frauen unterschiedlich aus. In den 2 Jahren nach dem Tod der Ehefrau steigt bei Männern tendenziell die Mortalitätsrate, insbesondere wenn der Tod der Ehefrau unerwartet kam. Bei Frauen, die ihren Ehemann verlieren, sind die Daten weniger eindeutig, weisen allgemein jedoch nicht auf eine erhöhte Mortalitätsrate hin.

Bei den Trauernden ist ein gewisses Maß an Schlafstörungen und Angstgefühlen normal. Diese Wirkungen klingen ohne Medikamente in der Regel innerhalb von Wochen oder nur wenigen Monaten ab. Wenn die Trauer länger anhält oder die Person überwältigt, wenn Menschen nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit sind, selbst grundlegende tägliche Aktivitäten auszuführen oder wenn sie von Selbstmord sprechen, ist eine Beurteilung und Behandlung durch einen Arzt erforderlich. Diagnostiziert der Arzt eine Depression, können die Betroffenen an eine Fachkraft für Psychotherapie überwiesen werden. Manchmal kann auch die Gabe von Antidepressiva helfen.

Das Screening auf Depressionen ist ein wichtiger Bestandteil des Arztbesuchs. Betreuer und medizinische Fachkräfte sollten auf Symptome einer Depression achten und sich bewusst sein, dass trauernde Menschen ein hohes Risiko für Suizid und gesundheitliche Probleme aufweisen.

Im Allgemeinen steigt das Suizidrisiko mit zunehmendem Alter.

In den Vereinigten Staaten brachten sich im Jahr 2022 fast 4 Mal mehr ältere Männer als ältere Frauen um. Es wird angenommen, dass die Sterberaten durch Suizid bei älteren Erwachsenen unterschätzt werden, da zum Beispiel viele Todesfälle aufgrund einer Überdosis von Opioiden nicht untersucht werden und absichtliche Todesfälle aufgrund freiwilliger Verzichte auf Essen und Trinken nicht dokumentiert werden. Ältere Erwachsene geben häufig keine Warnhinweise bezüglich Suizid ab und nehmen nicht oft eine psychologische Behandlung in Anspruch. Ärzte bieten älteren Erwachsenen auch mit geringerer Wahrscheinlichkeit eine Behandlung für Depressionen an als jüngeren Erwachsenen. Obwohl ältere Erwachsene weniger häufig Suizidversuche unternehmen als andere Altersgruppen, liegt die Sterberate bei dem Versuch viel höher, da Folgendes wahrscheinlicher ist:

Bei dem Versuch verwenden sie Schusswaffen.

Sie haben wahrscheinlich mehr gesundheitliche Probleme und sind gebrechlich.

Sie vermeiden Interventionen.

Sie leben mit geringerer Wahrscheinlichkeit mit anderen Menschen zusammen, die Suizidversuche entdecken und darauf reagieren könnten.

Daher ist das Sterberisiko bei älteren Erwachsenen, die Suizidgedanken haben, hoch.

Eine rechtzeitige Untersuchung auf Depression und Suizidgedanken ist unerlässlich. Um das Suizidrisiko zu bestimmen, stellen medizinische Fachkräfte älteren Menschen Fragen, die kürzlich einen geliebten Menschen verloren haben oder die depressiv scheinen, spezifische Fragen zu Suizidgedanken.

Für schwierige Übergänge benötigen ältere Menschen möglicherweise eine Beratung, Hilfsdienste (wie die National Widowers Organization) und/oder Medikamente gegen Angstzustände oder Depressionen. Medizinische Fachkräfte sollten auch die Telefonnummer der Telefonseelsorge (in den USA die 988 Lifeline) in ihr Telefon eingeben und ihnen zeigen, wie sie die Informationen finden und nutzen können, um zu rufen, Textnachrichten zu schreiben oder mit einem Berater zu chatten.