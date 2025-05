Kontinuierliche Versorgung älterer Erwachsener

Der Wechsel von einer Versorgungseinrichtung zur nächsten (Versorgungswechsel), wie z. B. von einem Krankenhaus in ein qualifiziertes Pflegeheim, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Versorgung Fehler auftreten können. Im Krankenhaus werden eventuell neue Medikamente verschrieben, wodurch sich die Wirkung der anderen vom Patienten eingenommenen Medikamente verstärken oder es zu negativen Wechselwirkungen kommen könnte. Manchmal wird auch die weitere Verschreibung nach wie vor benötigter Medikamente unabsichtlich vergessen. Selbst notwendige Änderungen der medikamentösen Behandlung für den Patienten werden eventuell nicht an alle beteiligten medizinischen Fachkräfte, wie zum Beispiel an den Allgemeinarzt, weitergegeben.

Um solche Probleme zu vermeiden, schreiben aktuelle Vorschriften in den USA vor, dass Gesundheitseinrichtungen die medikamentöse Behandlung bei jedem Wechsel der Versorgungseinrichtung und jeder Änderung in der Medikation oder bei der Ausstellung von jedem Folgerezept abgleichen müssen. Der Abgleich der medikamentösen Behandlung umfasst einen Vergleich der verschriebenen Medikamente des Patienten mit allen Arzneimitteln, die er/sie bisher eingenommen hat, um so sicherzustellen, dass keine Medikamente doppelt verschrieben oder ausgelassen werden. Beim Wechsel der Versorgungseinrichtung müssen ältere Erwachsene oder deren Betreuungsperson die Ärzte fragen, ob ein Abgleich der medikamentösen Behandlung erfolgt ist.

Wenn sich die Patienten nicht in einer Gesundheitseinrichtung aufhalten, müssen sie bzw. ihre Betreuungsperson den Abgleich der medikamentösen Behandlung selbst vornehmen. Die Patienten sollten sowohl eine Liste über die Medikamente führen, die sie gegenwärtig einnehmen, als auch über die Medikamente, die sie zuvor eingenommen haben (mit Angabe darüber, warum das Medikament abgesetzt wurde). Wenn die Patienten dann von einem neuen Facharzt untersucht oder in einem Krankenhaus oder einer anderen Pflegeeinrichtung aufgenommen bzw. aus dieser entlassen werden, sollten sie überprüfen, ob die neu verordneten Medikamente in einer ihrer Listen zu finden ist. Sollte von dem/der Betroffenen einer der folgenden Fälle festgestellt werden, sollte dies unverzüglich mit der medizinischen Fachkraft besprochen werden:

Eine doppelte Verschreibung eines Medikaments, das er/sie bereits einnimmt

Die Verschreibung eines Medikaments, das zuvor abgesetzt werden musste

Ein fehlendes Medikament – eines, das er/sie einnahm, das jedoch nicht auf der Liste der Einrichtung mit den aktuellen Medikamenten steht

Es ist immer ratsam, kurz nach der Entlassung aus dem Krankenhaus oder einer anderen Einrichtung (wie z. B. einer Reha-Klinik oder einer qualifizierten Pflegeeinrichtung) einen Termin beim Allgemeinarzt zu vereinbaren. Die Patienten sollten die Liste mit ihren aktuellen medikamentösen Behandlungen sowie die Verpackungen zum Termin mitbringen. Der Facharzt kann dann alle beim Entlassungstermin empfohlenen Medikamente und Hinweise zur Einnahme überprüfen.