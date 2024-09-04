Für die Versorgung zuständige Personen: Medizinische Fachkräfte

Krankenpflegekräfte können in einer Arztpraxis, einem Krankenhaus, einer Reha-Klinik oder Langzeitpflegeeinrichtung oder einem Altenheim arbeiten oder als ambulante Krankenpflegekräfte beim Patienten zu Hause tätig sein. Sie können dabei helfen, die Versorgung zu koordinieren, indem Informationen an die unterschiedlichen beteiligten medizinischen Fachkräfte, den Patienten selbst und seine Familienangehörigen weitergegeben werden. Darüber hinaus sind sie häufig leichter verfügbar, wenn ältere Erwachsene Fragen zu ihren Erkrankungen oder ihrer Behandlung haben. Krankenpflegekräfte können ältere Erwachsene in Maßnahmen unterweisen, die bei der Aufrechterhaltung einer guten Gesundheit helfen, wie z. B. Ernährung, Sicherheit, Stressbewältigung, Schlaf und körperliche Bewegung. Andere Aufgaben umfassen die Messung der Vitalzeichen (Blutdruck, Puls und Temperatur), Entnahme von Blutproben, Verabreichung von Behandlungen und die Unterweisung der Patienten, wie sie für sich selbst sorgen. Krankenpflegekräfte können Fragen zur Gesundheit des Patienten (zur Erfassung der Krankengeschichte) und zur häuslichen Situation stellen.

„Registered Nurses“ (RN) [zu Deutsch in etwa: zugelassene Pflegekräfte] stellen häufig den Großteil der medizinischen Versorgung eines älteren Patienten bereit. RN überwachen die durch „Licensed Practical Nurses“ (LPN) [zu Deutsch in etwa: Gesundheits- und Krankenpfleger] und Pflegehelfer bereitgestellte Versorgung. RN sind darin ausgebildet, körperliche Untersuchungen durchzuführen und den Patienten auf Veränderungen hin zu überprüfen, die dann später durch einen Arzt beurteilt werden. Sie können dem Patienten auch Medikamente laut Verschreibung durch den Arzt verabreichen. LPN können viele Funktionen ausüben, jedoch stets unter der Aufsicht einer RN. Die Krankenpflegekräfte können sich in bestimmten Fachgebieten weiterbilden. Krankenpflegekräfte, die über eine Weiterbildung in der Versorgung älterer Menschen verfügen, werden als „geriatrische Pflegefachkräfte“ bezeichnet.