University of Arkansas for Medical Sciences

Ein Mangel an Zink kann durch viele Erkrankungen entstehen, unter anderem durch Diabetes mellitus, Alkoholkrankheit und die Einnahme von Diuretika.

Die Betroffenen verlieren Appetit, leiden unter Haarausfall, fühlen sich lustlos und verlieren ihren Geschmackssinn.

Es wird die Konzentration von Zink im Blut und Urin gemessen. Diese Tests können aber unter Umständen den Zinkgehalt nicht genau ermitteln.

Oral eingenommene Zinkpräparate beheben den Mangel.

(Siehe auch Mineralstoffe im Überblick.)

Zink wird im Körper weiträumig verteilt: in Knochen, Zähnen, Haar, Haut, Leber, Muskeln, weißen Blutkörperchen und den Hoden. Es ist Bestandteil von über 100 Enzymen, auch den an der Bildung von RNA (Ribonukleinsäure) und DNA (Desoxyribonukleinsäure) beteiligten.

Der Zinkspiegel des Körpers ist abhängig von der über die Nahrung aufgenommenen Zinkmenge. Zink ist für eine gesunde Haut, Wundheilung und Wachstum erforderlich.

Ein Gutteil des Zinks in der Nahrung wird vom Körper nicht aufgenommen. Eine ballaststoff- und phytatreiche Ernährung mit Vollkornbrot, Kleie, Bohnen, Sojabohnen, weiteren Hülsenfrüchten und Nüssen reduziert die Zinkresorption.

Zahlreiche Umstände können das Risiko der Entwicklung eines Zinkmangels erhöhen. Ein Zinkmangel aufgrund einer zinkarmen Ernährung tritt in Regionen, in denen Menschen sich ausgewogen ernähren, selten auf. Er tritt häufiger bei älteren Menschen auf, die in Pflegeeinrichtungen leben oder an das Haus gebunden sind.

Tabelle Was kann einen Zinkmangel verursachen? Tabelle

Bei der Acrodermatitis enteropathica, einer seltenen Erbkrankheit, kann Zink nicht resorbiert werden.

Symptome von Zinkmangel Zu den frühen Symptomen eines Zinkmangels gehören Appetitlosigkeit und verlangsamtes Wachstum und Entwicklung bei Kindern. Betroffene verlieren ihr Haar büschelweise. Sie fühlen sich lustlos und gereizt. Geschmacks- und Geruchsempfinden sind gestört. Hautausschläge können sich entwickeln. Bei Männern kann die Spermienproduktion verringert sein. Das Immunsystem ist geschwächt, Wunden heilen langsam und nicht vollständig. Besteht bei schwangeren Frauen ein Zinkmangel, kann das Baby bei der Geburt weniger als erwartet wiegen oder zu früh auf die Welt kommen. Acrodermatitis enteropathica bei einem Kind Bild © Springer Science+Business Media Bei der Acrodermatitis enteropathica treten Symptome gewöhnlich dann auf, wenn das Baby abgestillt wird. Die Krankheit führt zu Durchfall und Haarausfall. Um Augen, Nase, Mund und am Gesäß bilden sich Ausschläge. Das Immunsystem ist geschwächt, was zu zahlreichen Infektionen führt. Säuglinge wachsen nicht wie erwartet.

Diagnose eines Zinkmangels Untersuchung durch den Arzt

Reaktion auf Zink-Ergänzungspräparate

Blut- und Urintests Der Verdacht auf einen Zinkmangel stützt sich auf die Lebensumstände des Patienten, seine Symptome und sein Ansprechen auf Zinkpräparate. Es werden Blut- und Urintests zur Messung der Zinkspiegel vorgenommen. Diese Tests können aber unter Umständen den Zinkgehalt nicht genau messen.