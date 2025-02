University of Arkansas for Medical Sciences

Ein Kupfermangel kommt bei gesunden Menschen selten vor und tritt am häufigsten bei Säuglingen mit anderen gesundheitlichen Problemen oder einer ererbten Genanomalie auf.

(Siehe auch Mineralstoffe im Überblick.)

Der größte Teil des Kupfers befindet sich in der Leber, den Knochen und den Muskeln. Kupfer ist aber in allen Körpergeweben in Spuren enthalten. Die Leber scheidet überschüssiges Kupfer mit der Galle aus. Kupfer ist ein Bestandteil vieler Enzyme, unter anderem auch von Enzymen, die für Folgendes notwendig sind:

Energieproduktion

Bildung von roten Blutkörperchen, Knochen oder Bindegewebe, das Gewebe und Organe miteinander verbindet.

Aktivierung von Antioxidantien zum Schutz von Zellen gegen eine Schädigung durch freie Radikale, die als reaktionsfreudige Nebenprodukte des normalen Zellstoffwechsels entstehen

Ein Kupfermangel kann erworben oder angeboren sein. Sie kommt bei gesunden Menschen selten vor und tritt am häufigsten bei Säuglingen auf, die

Zu früh geboren wurden

Sich von einer schweren Unterernährung erholen

An ständigem Durchfall leiden

Manche männlichen Säuglinge erben eine genetisch bedingte Störung, die einen Kupfermangel verursacht. Diese Störung wird als Menkes-Syndrom bezeichnet.

Bei Erwachsenen kann Kupfermangel ausgelöst werden durch:

Eine schwere Krankheit, bei der die Aufnahme von Nährstoffen gestört ist (Malabsorption wie die Zöliakie, Morbus Crohn, Mukoviszidose und tropische Sprue)

Einen chirurgischen Eingriff zur Gewichtsabnahme (bariatrische Operation)

Den Konsum von zu viel Zink , das die Aufnahme von Kupfer verringert

Symptome eines Kupfer mangels Zu den Symptomen eines Kupfermangels zählen Müdigkeit und Kraftlosigkeit aufgrund einer verringerten Anzahl roter Blutkörperchen (Anämie) und manchmal ein erhöhtes Infektionsrisiko aufgrund einer verringerten Anzahl weißer Blutkörperchen. Manchmal entwickelt sich eine Osteoporose oder Nervenschädigung. Die Nervenschädigung kann zu einem Kribbeln und Gefühlsverlust an Händen und Füßen führen. Eine Muskelschwäche kann entstehen. Manche Menschen werden verwirrt, reizbar und leicht depressiv. Die Bewegungskoordination ist gestört. Das Menkes-Syndrom, eine genetische Störung, führt zu schwerer geistiger Behinderung, Erbrechen und Durchfall. Es besteht ein Mangel an Hautpigmenten, das Haar ist schütter, strohig oder stark gekräuselt. Die Knochen können schwach und verkrümmt, Arterien brüchig sein und manchmal reißen.

Diagnose eines Kupfer mangels Bluttests Die Diagnose des Kupfermangels stützt sich auf die Symptome und auf Bluttests, die auf einen niedrigen Spiegel von Kupfer und Ceruloplasmin, einem kupferhaltigen Eiweiß, hinweisen. Die frühzeitige Diagnose und Behandlung eines Kupfermangels scheinen die Situation der Betroffenen zu verbessern.