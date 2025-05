Übersicht über die Ernährung

Die Körperzusammensetzung bezieht sich in der Regel darauf, aus wie viel Fett und wie viel Muskelmasse der Körper besteht, was typischerweise in Prozent des Körperfetts ausgedrückt wird. Die Körperzusammensetzung wird manchmal wie folgt ermittelt:

Messung der Hautfaltendicke

Durchführung einer bioelektrischen Impedanzanalyse

Zu den genaueren Methoden zur Bestimmung dieses Prozentsatzes zählen das Wiegen von Personen unter Wasser (hydrostatisches Wiegen) und die Durchführung einer Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA) sowie Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MRT). Diese genaueren Methoden sind jedoch nicht einfach anzuwenden, können teuer sein, setzen Menschen unnötiger Strahlung aus (CT-Scans) und sind nicht immer verfügbar. Sie werden meistens in der Forschung eingesetzt.

Hautfaltendicke: Die Körperzusammensetzung lässt sich durch Messen der Dicke des Unterhautfettgewebes (Hautfaltendicke) schätzen. Eine Hautfalte wird auf der Außenseite des linken Oberarms (Trizeps-Hautfalte) vom Arm weggezogen und mit einem Messzirkel ermittelt. Als normal gilt eine Hautfaltendicke von etwa 1,2 cm bei Männern und 2,5 cm bei Frauen. Dieser Messwert kann in Verbindung mit dem Umfang des linken Oberarmes zur Bestimmung des Skelettmuskelanteils im Körper dienen (Lean Body Mass oder LBM).

Bioelektrische Impedanzanalyse: Die bioelektrische Impedanzanalyse misst den elektrischen Widerstand der Körpergewebe bei einer unmerklich geringen Spannung. Normalerweise stehen die Patienten dabei barfuß auf Metallplatten. Es wird Strom, den die betroffene Person nicht spürt, durch einen Fuß nach oben und durch den anderen Fuß wieder zurück nach unten geleitet. Das Körperfett und die Knochen setzen dem Strom einen größeren Widerstand entgegen als die Muskeln. Der Messwert des Widerstands lässt Rückschlüsse auf den Anteil des Körperfetts zu. Der Test dauert ungefähr 1 Minute.

Hydrostatisches Wiegen: Die Betroffenen werden in einem kleinen Becken unter Wasser gewogen, und dieses Gewicht wird mit ihrem Gewicht an Land verglichen. Knochen und Muskeln haben eine höhere Dichte als Wasser; deshalb wiegt eine Person mit einem hohen Anteil an schlankem Gewebe unter Wasser mehr als eine Person mit hohem Fettanteil. Diese Methode ist die zuverlässigste, sie erfordert jedoch eine Spezialausrüstung, die nicht ohne weiteres verfügbar ist, sowie einigen Zeitaufwand und Erfahrung in der Durchführung.

Dual-Röntgen-Absorptiometrie (DXA): Mit diesem Bildgebungsverfahren lassen sich die Menge und Verteilung von Körperfett genau bestimmen. Für das sichere DXA-Verfahren wird eine sehr geringe Strahlendosis verwendet. Es ist allerdings zu teuer, um es als Routineverfahren einzusetzen.

CT-Scans und MRTs, die zwar in der Regel nicht allein zur Verbesserung der Gesundheit zur Verfügung stehen, liefern die ausführlichste und genaue Körperzusammensetzungsanalyse, da sie exakter bestimmen können, wie viel Fett sich im Gewebe befindet, einschließlich der inneren Muskeln und Organe, und das schädlichere Fett an Bauch und inneren Organen (viszerales Fett) von dem weniger schädlichen Fett unter der Haut (subkutanes Fett) unterscheiden können.