skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Überblick über Lymphome

VonPeter Martin, MD, Weill Cornell Medicine;
John P. Leonard, MD, Weill Cornell Medicine
Überprüft vonJerry L. Spivak, MD; MACP, , Johns Hopkins University School of Medicine
Überprüft/überarbeitet März 2024 | Geändert Apr. 2025
v776090_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Lymphome sind bösartige (maligne) Tumoren der Lymphozyten, die im Lymphsystem und den blutbildenden Organen vorkommen.

Lymphome sind Krebserkrankungen einer besonderen Art von weißen Blutkörperchen, den Lymphozyten. Diese Zellen helfen sonst bei der Bekämpfung von Infektionen. Lymphome können sich aus jeder der beiden Hauptlymphozytenarten entwickeln:

  • B-Lymphozyten (B-Zellen)

  • T-Lymphozyten (T-Zellen)

B-Lymphozyten produzieren Antikörper, die bei der Bekämpfung von Infektionen unerlässlich ist. T-Lymphozyten sind für die Steuerung des Immunsystems und die Bekämpfung von Virusinfektionen wichtig. Lymphome ähneln anderen Krebserkrankungen der weißen Blutkörperchen, den sogenannten Leukämien.

Lymphozyten kommen ursprünglich aus dem Knochenmark und werden im Blut und über ein Netzwerk röhrenförmiger Kanäle, die Lymphgefäße genannt werden, in alle Körperteile transportiert. Über das gesamte Lymphgefäßnetz verteilt befinden sich Lymphknoten, in denen sich Ansammlungen von Lymphozyten befinden. Krebskranke Lymphozyten (Lymphomzellen) können sich in einem einzelnen Lymphknoten sammeln, sie können sich aber auch über den ganzen Körper verteilen und das Knochenmark, das Blut, die Milz und jedes einzelne Organ befallen.

Die krebsartigen weißen Blutkörperchen funktionieren nicht wie normale weiße Blutkörperchen; sie können also nicht dabei helfen, Infektionen zu bekämpfen.

Die beiden Hauptarten von Lymphozyten sind:

Non-Hodgkin-Lymphome sind häufiger als Hodgkin-Lymphome. Es gibt viele Unterformen des Non-Hodgkin-Lymphoms.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.

Weitere Informationen

Die folgenden Quellen in englischer Sprache können nützlich sein. Bitte beachten Sie, dass MSD MANUAL nicht für den Inhalt dieser Quelle verantwortlich ist.

  1. Leukemia & Lymphoma Society: Umfassende Informationen zu Blutkrebs, einschließlich Diagnose, Behandlung und Unterstützung

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.