Überblick über Lymphome

Lymphome sind bösartige (maligne) Tumoren der Lymphozyten, die im Lymphsystem und den blutbildenden Organen vorkommen.

Lymphome sind Krebserkrankungen einer besonderen Art von weißen Blutkörperchen, den Lymphozyten. Diese Zellen helfen sonst bei der Bekämpfung von Infektionen. Lymphome können sich aus jeder der beiden Hauptlymphozytenarten entwickeln:

B-Lymphozyten (B-Zellen)

T-Lymphozyten (T-Zellen)

B-Lymphozyten produzieren Antikörper, die bei der Bekämpfung von Infektionen unerlässlich ist. T-Lymphozyten sind für die Steuerung des Immunsystems und die Bekämpfung von Virusinfektionen wichtig. Lymphome ähneln anderen Krebserkrankungen der weißen Blutkörperchen, den sogenannten Leukämien.

Lymphozyten kommen ursprünglich aus dem Knochenmark und werden im Blut und über ein Netzwerk röhrenförmiger Kanäle, die Lymphgefäße genannt werden, in alle Körperteile transportiert. Über das gesamte Lymphgefäßnetz verteilt befinden sich Lymphknoten, in denen sich Ansammlungen von Lymphozyten befinden. Krebskranke Lymphozyten (Lymphomzellen) können sich in einem einzelnen Lymphknoten sammeln, sie können sich aber auch über den ganzen Körper verteilen und das Knochenmark, das Blut, die Milz und jedes einzelne Organ befallen.

Die krebsartigen weißen Blutkörperchen funktionieren nicht wie normale weiße Blutkörperchen; sie können also nicht dabei helfen, Infektionen zu bekämpfen.

Non-Hodgkin-Lymphome sind häufiger als Hodgkin-Lymphome. Es gibt viele Unterformen des Non-Hodgkin-Lymphoms.

Lymphatisches System: Hilft bei der Verteidigung gegen Infektionen.