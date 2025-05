Die Bildung von Blutkörperchen

Das Altern wirkt sich auf das Knochenmark und die Blutkörperchen aus, was zu weniger zellproduzierendem Knochenmark führt. Während dieser Rückgang im Allgemeinen zu keinen Problemen führt, können jedoch dann Probleme auftreten, wenn im Körper ein erhöhter Bedarf an Blutkörperchen besteht. Das Knochenmark eines älteren Erwachsenen ist evtl. nicht mehr so gut in der Lage, diesen erhöhten Bedarf zu decken. Die häufigste Folge ist Anämie.

(Siehe auch Auswirkungen des Älterwerdens auf das Immunsystem.)