Eiweißstörungen, die Blutergüsse oder Blutungen verursachen

Das Hyperviskositätssyndrom tritt auf, wenn der Gehalt an gewissen Bluteiweißen (Immunglobulinen) zu hoch ist. Ursache sind meist Krebserkrankungen des Blutes wie Makroglobulinämie oder ein multiples Myelom. Dieses Übermaß an Immunglobulinen erhöht die Dicke (Viskosität) des Blutes, wodurch es langsamer durch die Blutgefäße fließt. Das Hyperviskositätssyndrom beeinträchtigt den Blutfluss zur Haut, den Fingern, den Zehen, zur Nase und zum Gehirn. Die Blutgefäße laufen über, was zu Hautverfärbungen führt.

Die häufigsten Symptome sind wiederkehrendes Nasenbluten und Zahnfleischbluten. Ist das Blut jedoch stark verdickt, kann es auch zu Herzversagen oder einem Schlaganfall kommen. Ärzte können Blutuntersuchungen vornehmen, einschließlich eines Tests, bei dem die Viskosität des Blutes gemessen wird.

Bei Patienten mit Symptomen aufgrund einer Hyperviskosität wird eine Plasmapherese durchgeführt. Bei der Plasmapherese handelt es sich um einen Vorgang, bei dem vom Patienten Blut entnommen und durch eine Maschine geleitet wird, die die Blutkörperchen vom flüssigen Teil des Bluts (dem Plasma) trennt. Das Plasma enthält die krankheitsverursachenden Proteine und wird entfernt. Die Blutkörperchen werden dem Patienten wieder verabreicht.

Um eine zugrunde liegende Krebserkrankung des Blutes zu behandeln, kann auch eine Chemotherapie notwendig sein.