Kortikosteroide

Intravenös Immunglobuline, Thrombopoetin-Rezeptoragonisten oder Immunsuppressiva (wie z. B. Rituximab, Azathioprin oder Mycophenolat)

Manchmal Entfernung der Milz

Selten Blutplättchentransfusionen

Bei Immunthrombozytopenie (ITP) können die Antikörper, die die Blutplättchen zerstören, zeitweilig mit Kortikosteroiden (zum Beispiel Prednison) oder intravenösem Immunglobulin blockiert werden, sodass die Anzahl der Blutplättchen wieder ansteigen kann. Kinder erholen sich im Allgemeinen innerhalb von Wochen oder Monaten nach dieser Behandlung.

Ungefähr ein Drittel der Erwachsenen erholt sich im ersten Jahr, die meisten aber nicht. Erwachsene, die nicht ausreichend auf Kortikosteroide ansprechen oder auf Kortikosteroide angewiesen sind, benötigen eventuell zusätzliche Medikamente, die die Produktion der Blutplättchen steigern (Thrombopoetin-Rezeptoragonisten) oder das Immunsystem unterdrücken, einschließlich Rituximab, Azathioprin, Cyclosporin oder Mycophenolat. Fostamatinib kann angewendet werden, wenn andere Medikamente nicht helfen.

Die Thrombopoetin-Rezeptoragonisten (wie Romiplostim, Eltrombopag und Avatrombopag) erhöhen die Geschwindigkeit der Blutplättchenbildung und können jahrelang wirksam sein. Diese Medikamente sind besonders nützlich bei Patienten, bei denen die Milz nicht entfernt werden kann oder die ihre Milz nicht entfernen lassen wollen.

Bei manchen Erwachsenen (aber in der Regel nicht bei Kindern) mit ITP ist es von Nutzen, die Milz operativ zu entfernen (Splenektomie). Da die Milz krankhafte Blutplättchen aus dem Blutkreislauf entfernt, steigt manchmal die Anzahl der Blutplättchen an, wenn die Milz entfernt wird. Zu den Nachteilen einer Milzentfernung zählen ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel, ein erhöhtes Krebsrisiko und ein erhöhtes Risiko bestimmter lebensbedrohlicher Infektionen wie einer Pneumokokken-Infektion. Das Infektionsrisiko lässt sich durch spezielle Antibiotika oder Impfstoffe jedoch ggf. reduzieren (wenn auch nicht vollständig beseitigen). Anstatt einer Splenektomie greift man in der Regel zu Medikamenten.

Patienten mit lebensbedrohlichen Blutungen kann eine Blutplättchentransfusion (zusätzlich zur intravenösen Verabreichung von Kortikosteroiden und/oder Immunglobulin) verabreicht werden.