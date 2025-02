Thalassämien

Alle Arten von Thalassämie haben ähnliche Krankheitsmerkmale, allerdings unterscheiden sich diese in der Heftigkeit.

Bei der Minor-Form der Alpha-Thalassämie und Beta-Thalassämie haben die Betroffenen eine leichte Anämie ohne Symptome.

Bei Alpha-Thalassämie major treten mittelschwere bis schwere Symptome einer Anämie auf, einschließlich Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Blässe und eine vergrößerte Milz, was zu Völlegefühl oder Bauchbeschwerden führt.

Bei Beta-Thalassämie major (die manchmal auch Cooley-Anämie genannt wird) treten schwere Symptome einer Anämie auf (wie Erschöpfung, Schwäche und Kurzatmigkeit), und die Betroffenen können auch Gelbsucht (verursacht Gelbfärbung der Haut und des Weißen im Auge), Hautgeschwüre und Gallensteine haben. Die Betroffenen können zudem eine vergrößerte Milz aufweisen. Durch die Überaktivität des Knochenmarks vergrößern und verdicken sich manche Knochen, besonders im Kopf und im Gesicht. Die langen Knochen der Arme und Beine werden schwach und brechen leicht.

Kinder mit der Major-Form der Beta-Thalassämie wachsen langsamer und erreichen die Pubertät später als andere Kinder. Da die Eisenaufnahme gesteigert sein kann und das Angebot an Eisen in jedem Fall durch die benötigten Bluttransfusionen noch erhöht ist, speichert der Organismus das nicht benötigte Eisen im Herzmuskel, was schließlich zur Eisenspeicherkrankheit mit Leberschädigung, Herzinsuffizienz und einem frühen Tod führen kann.