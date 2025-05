Behandlung der die Anämie verursachenden Erkrankung

Manchmal Medikamente zur Anregung der Bildung roter Blutkörperchen

Da es keine speziellen Maßnahmen zur Behandlung dieser Anämie gibt, wird die eigentliche Krankheit behandelt. In bestimmten Fällen, z. B. bei einer chronischen Nierenerkrankung, können die Medikamente Erythropoetin oder Darbepoetin, die das Knochenmark zur Bildung roter Blutkörperchen anregen, verabreicht werden. Eisenpräparate werden für gewöhnlich verabreicht, wenn Erythropoetin oder Darbepoetin verwendet werden. So soll sichergestellt werden, dass der Körper auf diese Medikamente richtig reagiert. Medikamente, die die Bildung roter Blutkörperchen anregen (durch die Stimulierung von Erythropoetin, dem Signal, das diese Bildung auslöst), sind nur dann besonders hilfreich, wenn der Patient einen ausreichenden Eisenvorrat hat. Ein Eisenmangel kann gleichzeitig mit einer Anämie als Folge chronischer Erkrankungen/Entzündungen bestehen. In diesen Fällen ist die Anwendung von Eisenpräparaten ebenfalls angezeigt.

Sollte der seltene Fall einer schweren Anämie eintreten, können Bluttransfusionen helfen.